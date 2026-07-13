'तू कहां से हीरो, गांव के लोग हंसते थे मुझ पर', गोविंदा ने सुनाया दर्द, स्ट्रगल को किया याद

एक्टर गोविंदा बड़े पर्दे पर एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. गोविंदा फिल्म फिल्म 'रूपा' में दिखेंगे.फिल्म की अनाउंसमेंट के दौरान गोविंदा ने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की. गोविंदा ने बताया कि लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया.

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गोविंदा का लोगों ने उड़ाया मजाक

गोविंदा ने कहा, '14 साल मेरा संघर्ष रहा और उसके बाद मैं फिर फिल्मों में आया. इस बार ऐसा हुआ है कि 5 साल से ऊपर मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाया. मैंने कहा कि मैं शुरुआत करूंगा.'

आगे उन्होंने कहा, 'जब मैं गांव में कहा करता था कि मैं हीरो हो जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसा करते थे. तू कहां से हीरो लगता है. न सिगरेट, न शराब न नॉनवेज, न लहसुन न प्याज. ऐसा हीरो कहां से आएगा. तो लोग कहते थे कि डर के मारे कहीं साधु हो जाएगा. जो मम्मी ने सोचा था वो ही किया. अब मुझे ऐसा लगा कि बच्चे लोगों के लिए ये बहुत जरुरी है कि ऐसी फिल्में आएं. बच्चे लोग आगे निकले.'

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बता दें कि गोविंदा ने 1986 में इंडस्ट्री में डेब्यू किया. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी. गोविंदा को हीरो नंबर वन के नाम से जाना जाता है. उन्होंने हीरो नंबर वन, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, हम तुम पर मरते हैं. बता दें कि गोविंदा पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं. वो पिछली बार 2019 में फिल्म में नजर आए थे. इस फिल्म का नाम था रंगीला राजा. फिल्म में वो डबल रोल में थे. ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी.

पर्सनल लाइफ में गोविंदा की शादी सुनिता आहूजा संग हुई. वो दो बच्चे एक बेट और एक बेटे के पेरेंट्स हैं. हाल ही में सुनिता को शो 'लॉकअप' में देखा गया था.