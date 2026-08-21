इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का शानदार रहा एक हफ्ता, जानें- कितना कमाया प्रॉफिट?

इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाते हुए इस फिल्म ने महज तीन दिन में अपनी लागत वसूल कर डाली थी. वहीं अब ये सिनेमाघरों में एक रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'आवारापन 2' ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. ये फिल्म पहले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है और इमरान हाशमी की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. वहीं अब इस फिल्म को सिनेमाघरों में धूम मचाते हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. इस दौरान इसकी कमाई में वीकडेज में उतार-चढ़ाव भी देखा गया है फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 22 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 33.75 करोड़, तीसरे दिन 26 करोड़, चौथे दिन 9.25 करोड़, पांचवें दिन 9.75 करोड़ और छठे दिन 6.75 करोड की कमाई की है.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 6 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की पहले हफ्ते की कुल कमाई अब 113.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'आवारापन 2' ने एक हफ्ते में कितना कमाया मुनाफा?

कोईमोई के मुताबिक 'आवारापन 2' को 45 करोड़ की लागत में बनाया गया है. वही रिलीज के एक हफ्ते में इसने 113.50 करोड़ की कमाई कर ली है. ऐसे में इसने 68.5 करोड़ का रिटर्न हासिल कर लिया है जो कि प्रतिशत में 152.22 फीसदी होता है. अब इसने 150% से ज्यादा मुनाफा कमा लिया है. इसी के साथ ये फिल्म सुपर-डुपर हिट हो गई है.

साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है 'आवारापन 2'

'आवारापन 2' ने साल 2026 में रिलीज़ हुई 'धमाल 4' से 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी बड़ी फिल्मों के पहले हफ्ते की कमाई की तुलना में की गुना ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म सिर्फ़ 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर' से पीछे है हालांकि इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ना 'आवारापन 2' के लिए मुमकिन नहीं है.

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2026 की टॉप 10 ओपनिंग फिल्में (भारत में नेट कलेक्शन)

धुरंधर 2- 690 करोड़

बॉर्डर 2-244.97 करोड़

आवारापन 2- 111.63 करोड़ (6 दिन)

धमाल 4- 99.09 करोड़

भूत बंगला- 95.68 करोड़

वेलकम टू द जंगल- 95.21 करोड़

कॉकटेल 2- 74.31 करोड़

ओ रोमियो- 52.51 करोड़

अल्फा- 48.4 करोड़

है जवानी तो इश्क़ होना है- 43.53 करोड़

'आवारापन 2' के बारे में

'आवारापन 2' एक हिंदी रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है और यह 2007 की 'आवारापन' की सीक्वल है. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, पूरन गब्बी, अनिरुद्ध रावल, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार ने अहम रोल प्ले किये हैं.

विशेष फिल्म्स बैनर के तहत विशेष भट्ट और मुकेश भट्ट द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म शिवम पंडित की कहानी है, जो प्यार, त्याग, पश्चाताप और इमोशनल स्ट्रगल का सामना करते हुए अपराध की दुनिया में वापस लौटता है. आवारापन 2 को 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसका क्लैश सनी देओल की बंटवारा 1947 से हुआ था.

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