1 महीने में दूसरी बार गिरते-गिरते बचे अक्षय कुमार, सैफ अली खान ने संभाला, Video वायरल
Akshay Kumar Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे लड़खड़ाकर गिरने वाले थे. हालांकि सैफ अली खान उन्हें संभाल लेते हैं.
Akshay Kumar Viral Video: बड़े पर्दे पर एक लंबे अरसे के बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी लौटने वाली है. दोनों एक्टर्स साथ काम कर चुके हैं, लेकिन जब आखिरी बार दोनों साथ नजर आए थे उस बात को 18 साल बीत चुके हैं. हालांकि अब 18 साल लंबा इंतजार खत्म होने को है. दोनों फिल्म 'हैवान' में दिखाई देंगे और फिलहाल वो इसके प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. इसी बीच पैपराजी को पोज देते वक्त अक्षय कुमार गिरते-गिरते बचे. उन्हें पास खड़े सैफ अली खान ने संभाला. इन पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
गिरते-गिरते बचे अक्षय कुमार
सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैफ अली खान पहले से पैपराजी को पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फिर उनके पास आकर अक्षय भी पोज देने लगते हैं. हालांकि अक्षय के ठीक पीछे एक दरवाजा होता है, अक्षय उससे टिक जाते हैं और दरवाजा खुला हुआ रहता है तो वो पीछे की तरफ चले जाते हैं. ऐसे में अक्षय का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगते हैं.
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सैफ अली खान ने संभाला
बैलेंस बिगड़ने के बाद अक्षय कुमार लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वे इस दौरान हंसते-मुस्कुराते रहते हैं. तुरंत ही सैफ अली खान अपने को-एक्टर को संभालते हैं. इस दौरान सैफ अली खान भी हंसने लगते हैं. दोनों की इस मस्ती को दर्शक सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं.
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एक महीने में दूसरी बार हुआ ऐसा
गौरतलब है कि अक्षय कुमार के साथ इस तरह का वाकया एक महीने में दूसरी बार घटा है. इससे पहले वो जुलाई में लंदन में थे तब सड़क पर चलते हुए उन्हें ठोकर लग गई थी. तब भी अक्षय गिरते-गिरते बचे थे. इत्तेफाक की बात ये है कि उस वक्त भी उनके साथ सैफ अली खान मौजदू थे. हालांकि तब अक्षय खुद ही संभल गए थे.
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कब आएगी 'हैवान'?
अक्षय कुमार और सैफ की फिल्म 'हैवान' का टीजर दर्शकों को काफी पसंद आया है. ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है. 'हैवान' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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