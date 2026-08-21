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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किल' के बाद फिर भौकाल काटेंगे राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' पर बोले- ये बहुत जबरदस्त होने वाली है

'किल' के बाद फिर भौकाल काटेंगे राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' पर बोले- ये बहुत जबरदस्त होने वाली है

बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल ने दावा किया है कि उनकी अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' लोगों को पसंद आएगी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 21 Aug 2026 03:55 PM (IST)
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किल' में अपनी एक्टिंग से सबको हिला देने वाले राघव जुयाल अब 'द पैराडाइज' में विक्रम मलिक बनकर तहलका मचाने आ रहे हैं. इस अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच अलग ही बज बना हुआ है. अब खुद राघव ने कहा है कि ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है.

इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये फिल्म थियेटर्स में धूम मचाने वाली है. 

राघव पहले ही ‘द पैराडाइज’ से अपने किरदार विक्रम मलिक की झलक दिखाकर सभी को चौंका चुके हैं. 

जब इस फिल्म में लोगों ने राघव के नेगेटिव किरदार का खुंखार लुक देखा तो कोई यकीन नहीं कर पाया. 

ऐसा ही रिस्पॉंस खुद राघव को भी लोगों ने दिया. इस बारे में बात करते हुए राघव ने कहा, 'सबने मेरा लुख देखकर कहा कि ये मैं नहीं हूं. तभी मुझे एहसास हुआ कि ये लोग सिनेमा को कितना प्यार करते हैं.' 


किल' के बाद फिर भौकाल काटेंगे राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' पर बोले- ये बहुत जबरदस्त होने वाली है

उन्होंने आगे कहा, 'ये फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है और मुझे सच में लगता है कि अपने अलग कंटेंट की वजह से ये फिल्म खूब धमाल मचाएगी.'

आपको बता दें कि राघव जुयाल की पिछली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' है. ये फिल्म जो 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी. ये एक कॉमेडी फिल्म थी जो फ्लॉप रही है.

अब राघव इस फिल्म को लेकर खुद भी एक्साइटेड हैं और फैंस भी है. 

 

राघव जुयाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 2012 में 'डांस इंडिया डांस' रियलिटी शो से इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था. उनका स्लो मोशन डांस बहुत पॉपुलर रहा.

2014 में उन्होंने 'सोनाली केबल' से एक्टिंग में डेब्यू किया. इसके बाद 'एबीसीडी 2', 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में काम किया. 2024 में आई 'किल' से उन्हें स्टारडम मिला. इसके अलावा 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज में भी नज़र आए थे. अब ‘द पैराडाइज’ में नजर आने वाले हैं.

यह भी पढ़ें- '10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप

‘द पैराडाइज’के बारे में

आपको बता दें कि ‘द पैराडाइज’ एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें नानी लीड रोल में हैं. इसके अलावा, नेचुरल स्टार नानी पहले ही ‘हाय नन्ना’ और ‘सरिपोधा सनिवारम’ जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं.

हाल ही में ये खुलासा भी हो गया है कि नानी इसमें एक सेक्स वर्कर के बेटे के रोल में दिखेंगे. उनके किरदार का बीता हुआ कल और उसका बैकग्राउंड ही कहानी में उनके बड़े बदलाव की वजह बनता है.


किल' के बाद फिर भौकाल काटेंगे राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' पर बोले- ये बहुत जबरदस्त होने वाली है

‘द पैराडाइज’ को मशहूर फिल्ममेकर श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है.  ओडेला अपनी मेगा ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म ‘दसरा’ के बाद वापसी कर रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और दुनियाभर में 121 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को आठ भाषाओं- हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 21 Aug 2026 03:47 PM (IST)
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