क्या प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर? लेटेस्ट वीडियो देखकर फैंस बोले- तीसरा बेबी आने वाला है

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या प्रेग्नेंट हैं Kareena Kapoor? लेटेस्ट वीडियो में दिखा बेबी बंप, फैंस बोले- 'तीसरा बेबी आने वाला है'

क्या प्रेग्नेंट हैं Kareena Kapoor? लेटेस्ट वीडियो में दिखा बेबी बंप, फैंस बोले- 'तीसरा बेबी आने वाला है'

Kareena Kapoor Pregnancy News: करीना कपूर को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका लुक देखने के बाद यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. आज उन्हें मुंबई में स्पॉट किया गया. जहां से उनके कई वीडियोज सोशल मीडया पर वायरल हो रहा हैं. एक्ट्रेस का लुक देखने के बाद यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं.

करीना कपूर का लेटेस्ट वीडियो वायरल
जो वीडियो सामने आई है उसमें करीना कपूर का बेबी बंप दिख रहा है. वो ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. जिम से बाहर आते हुए करीना को स्पॉट किया गया. इस दैरान करीना के साथ मौजूद उनका बॉडीगॉर्ड छाते से उनके टमी को छिपाते दिख रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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यूजर्स पूछ रहे सवाल
एक्ट्रेस के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भर-भर कर कमेंट कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्रेग्नेंट है क्या?', दूसरे ने लिखा, 'लगता है तीसरा बेबी आने वाला है.' वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, 'अडवांस में बधाई.' 

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क्या प्रेग्नेंट हैं Kareena Kapoor? लेटेस्ट वीडियो में दिखा बेबी बंप, फैंस बोले- 'तीसरा बेबी आने वाला है

करीना कपूर की शादी
बता दें, करीना कपूर ने 16 अक्टूबर साल 2012 को एक्टर सैफ अली खान से शादी की थी. फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और करीब 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इस कपल के दो बेटे हैं, जिनका नाम तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान (जेह) है.

वहीं, सैफ अली खान की ये दूसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह से हुई थी, लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया. इस शादी से सैफ के दो बच्चे हैं बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान.

करीना कपूर का वर्क फ्रंट
प्रोफेशल फ्रंट की बात तो करीना कपूर आखिरी बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. वहीं सैफ अली खान अपकमिंग फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी लीड रोल में दिखाई देंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 21 Aug 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR
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