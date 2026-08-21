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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकैजुअल लुक सोनम-नुसरत का जलवा, एयरपोर्ट पर दिखा स्टाइलिश अंदाज

कैजुअल लुक सोनम-नुसरत का जलवा, एयरपोर्ट पर दिखा स्टाइलिश अंदाज

Nushrratt Bharuccha-Sonam Bajwa Airport Look: एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और सोनम बाजवा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दैरान दोनों ने कैजुअल लुक में नजर आईं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Aug 2026 02:43 PM (IST)
Nushrratt Bharuccha-Sonam Bajwa Airport Look: एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और सोनम बाजवा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दैरान दोनों ने कैजुअल लुक में नजर आईं.

आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी को पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया जाता है. इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और सोनम बाजवा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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आज दोपहर एक्ट्रेस सोनम बाजवा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में दिखीं.
आज दोपहर एक्ट्रेस सोनम बाजवा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में दिखीं.
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एक्ट्रेस ने स्टाइलिश क्रॉप टॉप के साथ रेड ट्राउजर कैरी किया था, जिसमें वो काफी क्लासी दिख रही थीं.
एक्ट्रेस ने स्टाइलिश क्रॉप टॉप के साथ रेड ट्राउजर कैरी किया था, जिसमें वो काफी क्लासी दिख रही थीं.
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सोनम बाजवा इस दौरान नो मेकअप लुक में नजर आईं. खुले बालों में बेहद ही खूबसूरत लगीं. उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली.
सोनम बाजवा इस दौरान नो मेकअप लुक में नजर आईं. खुले बालों में बेहद ही खूबसूरत लगीं. उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली.
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सोनम ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए हैं. एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आई थीं.
सोनम ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए हैं. एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आई थीं.
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एक्ट्रेस नुसरत भरुचा को भी इसी दौरान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनका भी काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
एक्ट्रेस नुसरत भरुचा को भी इसी दौरान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनका भी काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
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लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस वियर की थी. इस दौरान वो काफी खूबसूरत दिख रही थी.
लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस वियर की थी. इस दौरान वो काफी खूबसूरत दिख रही थी.
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नुसरत भरुचा ने अपने इस लुक को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए गॉगल्स भी लगाए. एक्ट्रेस ने पैपराजी को खूब पोज दिए हैं.
नुसरत भरुचा ने अपने इस लुक को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए गॉगल्स भी लगाए. एक्ट्रेस ने पैपराजी को खूब पोज दिए हैं.
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बता दें, नुसरत भरुचा आखिरी बार कॉमेडी फिल्म 'उफ्फ ये सियाप्पा' ने नजर आई थीं.
बता दें, नुसरत भरुचा आखिरी बार कॉमेडी फिल्म 'उफ्फ ये सियाप्पा' ने नजर आई थीं.
Published at : 21 Aug 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha

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