एक्सप्लोरर
कैजुअल लुक सोनम-नुसरत का जलवा, एयरपोर्ट पर दिखा स्टाइलिश अंदाज
Nushrratt Bharuccha-Sonam Bajwa Airport Look: एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और सोनम बाजवा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दैरान दोनों ने कैजुअल लुक में नजर आईं.
आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी को पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया जाता है. इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और सोनम बाजवा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 21 Aug 2026 02:43 PM (IST)
Tags :Nushrratt Bharuccha
बॉलीवुड
10 Photos
तलाक के बाद प्यार में पड़ीं कनिका कपूर, दूसरी शादी के लिए खुद किया था पति गौतम को प्रपोज
बॉलीवुड
10 Photos
'हैप्पी बर्थडे न्योमिका के पापा...', लिन लैशराम ने पति रणदीप हुड्डा पर लुटाया प्यार, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
‘तेरे नाम’ से रातों-रात स्टार बनीं भूमिका चावला, अब कहां हैं सलमान खान की एक्ट्रेस?
बॉलीवुड
8 Photos
तकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी
बॉलीवुड
10 Photos
कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शहानी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
क्या प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर? लेटेस्ट वीडियो देखकर फैंस बोले- तीसरा बेबी आने वाला है
मनोरंजन
फैन की इस हरकत पर भड़के अर्जुन कपूर, बोले- वीडियो क्यों बना रहा है?
मनोरंजन
8वें दिन 2 बजे तक 'आवारापन 2' हुई 114 करोड़ के पार, जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
मनोरंजन
धर्मेंद्र के पहले परिवार से है हेमा मालिनी की अनबन? दिग्गज अभिनेत्री ने बता दिया सच
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
तलाक के बाद प्यार में पड़ीं कनिका कपूर, दूसरी शादी के लिए खुद किया था पति गौतम को प्रपोज
एबीपी लाइव
Opinion