क्या अवनीत कौर ने कराई है बोटॉक्स और सर्जरी? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

अवनीत कौर अपने ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लैमरस लुक्स को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके ग्लोअप को देखकर कई लोग अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने बोटॉक्स या कोई ट्रीटमेंट कराया है. अब इन सभी बातों पर खुद अवनीत ने खुलकर जवाब दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि उनके लुक्स में जो बदलाव दिख रहा है, वो पूरी तरह नेचुरल है. उम्र के साथ हर इंसान के फीचर्स बदलते हैं और यही उनके साथ भी हुआ है.

हमारे फीचर्स चेंज होते हैं...

पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में अवनीत से पूछा गया कि जब आपका ग्लोअप हो जाता है और लोग समझते है कि उसने जरूर सर्जरी करवाई है या बोटॉक्स कराया है. क्या आपको भी ऐसे कमेंट्स आते है? इसपर अवनीत कौर ने कहा कि 'मैं सभी कमेंट्स नहीं देखती हूं. लेकिन इस मामले में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी बचपन की फोटो देखो और अब की देखो. आप लोग भी अलग दिख ही रहे होगे. सब बड़े होते है, हमारे फीचर्स थोड़े चेंज होते है.

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जैसे आप बड़े होते हो आप एक अलग इंसान बनते हो और मेरे भी फीचर्स बहुत चेंज हुए है. मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो हमेशा ऐसे ही नहीं दिखूंगी. ये सब बहुत ही नेचुरल है, मैंने कोई सर्जरी या बोटॉक्स नहीं कराया है. मैं बचपन से अब तक वैसे ही हूं, मेरी आंखें सेम है. मैं जैसी भी दिखती हूं सब नेचुरल है, मेरी मम्मी के कारण.'

छोटी उम्र से कर रही हैं काम

बता दें कि अवनीत कौर ने बहुत छोटी उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाई. बचपन से लेकर अब तक उनके लुक्स में आए बदलाव को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रही हैं. कई बार सर्जरी या बोटॉक्स कराने को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें भी सामने आई. हालांकि, अवनीत हमेशा अपने काम और कॉन्फिडेंस पर फोकस करती रही हैं.