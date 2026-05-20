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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड27 सालों में बहुत बदल गया हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लुक, तस्वीरें देख नहीं होगा यकीन

27 सालों में बहुत बदल गया हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लुक, तस्वीरें देख नहीं होगा यकीन

Nawazuddin Siddiqui Look: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर को 27 साल हो चुके हैं. छोटे से परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री में पहचान बनाई हैं. हालांकि उनका लुक बहुत बदल गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 May 2026 09:23 PM (IST)
Nawazuddin Siddiqui Look: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर को 27 साल हो चुके हैं. छोटे से परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री में पहचान बनाई हैं. हालांकि उनका लुक बहुत बदल गया है.

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी न 19 मई को ही अपना 52वां जन्मदिन मनाया हैं. करीब 27 साल की मेहनत के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हैं. शुरुआत में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, छोटे-छोटे रोल किए. लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई. अब वो अपनी शानदार एक्टिंग और अलग अंदाज से बॉलीवुड के सबसे शानदार कलाकारों में गिने जाते हैं. हालांकि बीते इन सालों में उनका लुक पूरी तरह बदल गया हैं. इसी बीच आइए उनके पुराने और अब की तस्वीरों पर नजर डालते हैं.

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था. शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बॉलीवुड के बड़े स्टार बनेंगे क्योंकि वो एक आम परिवार से आते थे.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था. शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बॉलीवुड के बड़े स्टार बनेंगे क्योंकि वो एक आम परिवार से आते थे.
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नवाजुद्दीन ने हरिद्वार से केमिस्ट्री में पढ़ाई की थी. फिर पढ़ाई के बाद उन्होंने वडोदरा में केमिस्ट की नौकरी की. हालांकि उनका मन इस काम में नहीं लगता था और वो कुछ और करना चाहते थे.
नवाजुद्दीन ने हरिद्वार से केमिस्ट्री में पढ़ाई की थी. फिर पढ़ाई के बाद उन्होंने वडोदरा में केमिस्ट की नौकरी की. हालांकि उनका मन इस काम में नहीं लगता था और वो कुछ और करना चाहते थे.
Published at : 20 May 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Nawazuddin Siddiqui

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