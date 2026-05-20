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27 सालों में बहुत बदल गया हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लुक, तस्वीरें देख नहीं होगा यकीन
Nawazuddin Siddiqui Look: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर को 27 साल हो चुके हैं. छोटे से परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री में पहचान बनाई हैं. हालांकि उनका लुक बहुत बदल गया है.
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी न 19 मई को ही अपना 52वां जन्मदिन मनाया हैं. करीब 27 साल की मेहनत के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हैं. शुरुआत में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, छोटे-छोटे रोल किए. लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई. अब वो अपनी शानदार एक्टिंग और अलग अंदाज से बॉलीवुड के सबसे शानदार कलाकारों में गिने जाते हैं. हालांकि बीते इन सालों में उनका लुक पूरी तरह बदल गया हैं. इसी बीच आइए उनके पुराने और अब की तस्वीरों पर नजर डालते हैं.
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Published at : 20 May 2026 09:23 PM (IST)
Tags :Nawazuddin Siddiqui
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