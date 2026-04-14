'ड्रैगन' के लिए जूनियर एनटीआर ने किया खतरनाक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, पहचानना हुआ मुश्किल

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक बार फिर अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी, लेकिन अब उनके जबरदस्त फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका नया लुक नजर आ रहा है. इस फोटो ने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी और लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की.

एनटीआर का दिखा शानदार ट्रांसफॉर्मेशन

इस तस्वीर में जूनियर एनटीआर जिम के अंदर खड़े हैं, जिसमें उनकी मजबूत मसल्स साफ दिखाई दे रहे हैं. उनकी बॉडी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस रोल के लिए कितनी मेहनत की है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बनाया गया है, खरीदा नहीं गया.'

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कैसी होगी फिल्म की कहानी?

इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर प्रशांत नील बना रहे हैं, जो एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. खबरों के मुताबिक, 'ड्रैगन' एक बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें इमोशन का भी तड़का देखने को मिलेगा. फिल्म में अनिल कपूर और बीजू मेनन जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. इसकी कहानी अलग-अलग समय की घटनाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगी, जिसमें 1969 का एक हिस्सा भारत, चीन और भूटान की सीमा वाले इलाके में दिखाया जाएगा.

फैंस को है 'ड्रैगन' का इंतजार

जूनियर एनटीआर के वर्कफ्रंट की बात करें, तो उन्होंने कुछ समय पहले 'वॉर 2' फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी, जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन नजर आए थे. ये फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर थी. इसके अलावा वह तेलुगु फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' में भी दिखाई दिए थे, जिसमें सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर जैसे सितारे शामिल थे. अब फैंस को उनकी फिल्म 'ड्रैगन' का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें उनका नया और दमदार अंदाज देखने को मिलेगा.