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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जोर से सॉरी बोलो', सलमान खान की फटकार के बाद पैपराजी ने मांगी माफी, भाईजान ने दिखाया बड़ा दिल

'जोर से सॉरी बोलो', सलमान खान की फटकार के बाद पैपराजी ने मांगी माफी, भाईजान ने दिखाया बड़ा दिल

Salman Khan: सलमान खान बीती रात 'राजा शिवाजी' की सक्सेस पार्टी में पहुंचे, जहां उनका एक अलग ही स्वैग देखने को मिला. इस दौरान भाईजान ने बड़ा दिल दिखाया और पैपराजी को माफ कर दिया. चलिए पूरा मामला जानें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 21 May 2026 09:22 AM (IST)
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बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान हाल ही में पैपराजी पर काफी बुरी तरह भड़कते हुए नजर आए थे. मुंबई के हिंदूजा हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने पैप्स को जमकर फटकार लगाई. इसके बाद एक्टर ने इंस्टाग्राम पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की. हालांकि, अब सलमान का गुस्सा शांत हो गया है. भाईजान का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

फिल्म 'राजा शिवाजी' की सक्सेस पार्टी में पहुंचे सलमान खान
सलमान बीती रात फिल्म 'राजा शिवाजी' की सक्सेस पार्टी में पहुंचे, जहां उनका एक अलग ही स्वैग देखने को मिला. इस दौरान भाईजान ने बड़ा दिल दिखाया और पैपराजी को माफ कर दिया. वीडियो में सलमान को अपनी कार से उतरते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने पैप्स को पोज दिए. इस दौरान वहां मौजूद पैपराजी ने सलमान से माफी मांगी. एक ने कहा 'भाईजान कल के लिए सॉरी.' एक कहते हैं, 'भाईजान हम आपको प्यार करते हैं.' इतने में पीछे से रितेश देशमुख आए. दोनों एक-दूसरे से गले मिले और पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए.

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने कहा- तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही
एक दूसरे वीडियो में फोटोग्राफर्स को कहते हुए सुना गया, 'आज कोई चिल्लाना मत, लव यू भाई.' इस पर सलमान ने जवाब दिया, 'हां, ये जगह इसके लिए सही है.' इसके बाद फोटोग्राफर्स ने मंगलवार रात के अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी भी मांगी. माहौल हल्का करते हुए सलमान ने मजाक में कहा, 'ज़ोर से बोलो, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही.' उनके इस कमेंट पर रितेश भी हंस पड़े. 

 
 
 
 
 
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पैप्स पर क्यों भड़के सलमान खान?
बता दें कि मंगलवार देर रात सलमान मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे. उन्हें देखते ही वहां मौजूद पैपराजी 'भाई भाई' कहकर चिल्लाने लगे. इस पर सलमान काफी नाराज नजर आए और उन्होंने फोटोग्राफर्स को फटकार लगाई. उन्होंने पैपराजी से सवाल करते हुए कहा कि अगर उनके अपने परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती होता, तो क्या वो भी इसी तरह शोर मचाते? इसके बाद सलमान खान ने रात के तीन बजे के करीब 3 पोस्ट शेयर कीं, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी और पैपराजी को फटकार भी लगाई.

 
 
 
 
 
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ये हैं सलमान खान की अपकमिंग मूवीज
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें भाईजान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा सलमान के पास डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली की एक्शन फिल्म भी है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है. इसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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Published at : 21 May 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Bollywood SALMAN KHAN
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