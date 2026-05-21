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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितनी पढ़ी-लिखी हैं सुहाना खान? पापा शाहरुख खान संग फिल्म में करेंगी धमाल, जानिए एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुहाना खान? पापा शाहरुख खान संग फिल्म में करेंगी धमाल, जानिए एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वो जल्द ही अपने पापा संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 May 2026 10:44 AM (IST)
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वो जल्द ही अपने पापा संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ.

जब भी स्टार किड्स की बात होती हैं, तो शाहरुख खान लाडली यानी सुहाना का नाम सबसे पहले आता है. सुहाना अक्सर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. 22 मई को अपना 26वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी एजुकेशन से लेकर फिल्मी जर्नी के बारे में सबकुछ.

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शाहरूख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना का जन्म 22 मई 2000 को मुंबई में हुआ था. सुहाना जल्द ही 26 साल की पूरी होने वाली हैं.
शाहरूख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना का जन्म 22 मई 2000 को मुंबई में हुआ था. सुहाना जल्द ही 26 साल की पूरी होने वाली हैं.
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सुहाना खान ने अपनी पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के आर्डिंगली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.
सुहाना खान ने अपनी पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के आर्डिंगली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.
Published at : 21 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Suhana Khan

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