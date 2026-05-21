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कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुहाना खान? पापा शाहरुख खान संग फिल्म में करेंगी धमाल, जानिए एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. वो जल्द ही अपने पापा संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ.
जब भी स्टार किड्स की बात होती हैं, तो शाहरुख खान लाडली यानी सुहाना का नाम सबसे पहले आता है. सुहाना अक्सर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. 22 मई को अपना 26वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी एजुकेशन से लेकर फिल्मी जर्नी के बारे में सबकुछ.
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Published at : 21 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :Suhana Khan
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