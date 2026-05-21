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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCannes 2026: ऑफ शोल्डर गाउन में मौनी रॉय ने दिखाई कातिल अदाएं, डायमंड नेकलेस और डायमंड वॉच फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

Cannes 2026: ऑफ शोल्डर गाउन में मौनी रॉय ने दिखाई कातिल अदाएं, डायमंड नेकलेस और डायमंड वॉच फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से एक्ट्रेस मौनी रॉय का नया लुक सामने आ गया है. इस बार उन्होंने न्यूड कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 May 2026 09:22 AM (IST)
Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से एक्ट्रेस मौनी रॉय का नया लुक सामने आ गया है. इस बार उन्होंने न्यूड कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में मौनी रॉय अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. अब एक्ट्रेस का नया लुक सामने आया है. इस बार उन्होंने न्यूड कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है, जिसमें वो बेहद एलिगेंट और स्टनिंग लग रही हैं. मौनी रॉय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए मौनी रॉय ने इस बार न्यूड कलर की स्ट्रैपलेस फिटेड ड्रेस पहनी. बारीक लेस और शीयर डिटेलिंग से सजी ये ड्रेस उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रही है.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए मौनी रॉय ने इस बार न्यूड कलर की स्ट्रैपलेस फिटेड ड्रेस पहनी. बारीक लेस और शीयर डिटेलिंग से सजी ये ड्रेस उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रही है.
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ये आउटफिट मौनी के फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है. कान्स 2026 में उनका ये तीसरा लुक है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
ये आउटफिट मौनी के फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है. कान्स 2026 में उनका ये तीसरा लुक है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
Published at : 21 May 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Mouni Roy Cannes 2026

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