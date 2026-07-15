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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAvika Gor Post On Lonliness: भीड़ के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करती हैं अविका गौर, शेयर किया भावुक नोट

Avika Gor Post On Lonliness: भीड़ के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करती हैं अविका गौर, शेयर किया भावुक नोट

Avika Gor Post: अविका गौर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अकेलेपन और बदलते रिश्तों पर अपने दिल की बात शेयर की. उन्होंने बताया कि कई बार लोगों के बीच रहकर भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 15 Jul 2026 04:30 PM (IST)
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मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस अविका गौर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपने अकेलेपन और अपनी जिंदगी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया. एक्ट्रेस ने कहा कि अकेलापन सिर्फ अकेले रहने से महसूस नहीं होता, बल्कि कई बार सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है.

लोगों के बीच रहकर भी महसूस होता है अकेलापन

अविका गौर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ समय में उन्हें एहसास हुआ है कि अकेलापन सिर्फ कमरे में अकेले रहने का नाम नहीं है. कई बार अपने लोगों और दोस्तों के बीच रहकर भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में लोगों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता. कई बार लोग आपकी बात और आपकी इमोशंस को सही तरह से समझ नहीं पाते.

Avika Gor Post On Lonliness: भीड़ के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करती हैं अविका गौर, शेयर किया भावुक नोट

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करियर पर दिया पूरा ध्यान

अविका ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने करियर को दे दिया, लेकिन वे ये नहीं समझ पाईं कि समय के साथ लोगों को अपनी जिंदगी में बिना शर्त शामिल करना कितना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपना करियर बनाने में लगा दी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वक्त बीतने के साथ ऐसे लोग मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, जो बिना किसी मतलब या शर्त के आपको अपना दोस्त बना ले.'

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उन्होंने लिखा, 'कोई आपको ये नहीं बताता कि बड़ा होना सिर्फ उम्र बढ़ने या समय बीतने का नाम नहीं है. इसके साथ ये भी होता है कि ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो जाता है, जो आपको उतनी ही अहमियत दें, जितनी आप उन्हें देते हैं. जब वे दोस्ती कर रहे थे, तब शायद आप तैयार नहीं थे और अब जब आप लोगों को अपनाने और अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार हैं, तब तक ज्यादातर लोगों का अपना-अपना दायरा बन चुका होता है. ऐसे में कई बार आप सबको जानते तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी अपना नहीं महसूस करते.'

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Published at : 15 Jul 2026 04:30 PM (IST)
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Balika Vadhu Sasural Simar Ka Avika Gor
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