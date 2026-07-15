'धमाल 4' ने ने 5वें दिन अक्षय कुमार की दो फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की फिल्म ने 5वें दिन अक्षय कुमार की दो फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
Box Office Collection: अजय देवगन की 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को तो इसकी कमाई में उछाल भी देखा गया.
अजय देवगन की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा हुआ है. शानदार शुरुआत और धमाकेदार ओपनिंग वीकेंड के बाद ये फिल्म वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है. इसने सोमवार का टेस्ट भी पास किया. वहीं हर किसी को उम्मीद थी कि ये फिल्म 'ब्लॉकबस्टर ट्यूजडे' ऑफर का हिस्सा बनेगी, लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं हुआ. दरअसल मेकर्स को भरोसा था कि बिना डिस्काउंट वाले टिकट रेट के भी अच्छी संख्या में दर्शक आएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ. इसी के साथ इसने मंगलवार को कमाई में तेजी भी दिखाई. चलिए यहां जानते हैं इसका मंगलवार का कलेक्शन कितना रहा और इसने किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा?
पांचवें दिन 'धमाल 4' की कमाई में उछाल
भले ही मंगलवार को इंद्र कुमार निर्देशित फिल्म के टिकट रेट कम नहीं थे, फिर भी सोमवार के मुकाबले इसे ट्यूज्डे को ज्यादा दर्शक मिले और इसी के साथ इसके कलेक्शन में भी अच्छा खासा इजाफा देखा गया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पांचवें दिन, 'धमाल 4' ने 11 हजार 77 शो में 9.50 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 99.44 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 83.25 करोड़ हुआ. वहीं विदेशों में, फिल्म ने पांचवें दिन 1.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 16.00 करोड़ हो गया है. वहीं दुनिया भर में इस कॉमेडी फिल्म ने 5 दिनों 115.44 करोड़ की कमाई कर डाली है.
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धमाल 4 ने तोड़ा भूत बंगला और वेलकम 3 का रिकॉर्ड
'धमाल 4' ट्यूज्डे को 9.50 करोड़ की कमाई कर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले मंगलवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल 2026 की तीसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसने 'भूत बंगला' के 9.3 करोड़ और 'वेलकम टू द जंगल' के 9.25 करोड़ के कलेक्शन को मात देते हुए तीसरी पोजिशन हासिल की है. बता दें कि इस लिस्ट में 'धुरंधर 2' (58 करोड़) टॉप पोजिशन पर बरकरार है.
भारत साल 2026 में 'पहले मंगलवार' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
- धुरंधर 2 – 58 करोड़
- बॉर्डर 2 – 23.31 करोड़
- धमाल 4 – 9.50 करोड़
- भूत बंगला – 9.3 करोड़
- वेलकम टू द जंगल – 9.25 करोड़
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