हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा- ये इत्ती सी थी, KKK15 में दिखेंगे साथ

अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा- ये इत्ती सी थी, KKK15 में दिखेंगे साथ

हाल ही में 'बालिका वधू' की आनंदी यानी अविका गौर को एपयपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनकी मुलाकात सालों बाद 'बिग बॉस 19'  के विनर गौरव खन्ना से हुई. दोनों एक-दूसरे से मिलकर बहुत खुश नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 16 May 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस शो की तैयारियां जोरों पर हैं. शो को हमेशा की तरह एक्शन किंग रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं. इस बार थीम का नाम 'डर का नया दौर' है. शो के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिनमें अविका गौर और गौरव खन्ना का नाम भी शामिल है. अब इस बीच अविका और गौरव का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

केपटाउन के लिए रवाना हुए अविका गौर और गौरव खन्ना

'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केपटाउन में होगी, जिसके लिए कंटेस्टेंट रवाना हो चुके हैं. हाल ही में 'बालिका वधू' की आनंदी यानी अविका गौर को एपयपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनकी मुलाकात सालों बाद 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना से हुई. दोनों एक-दूसरे से मिलकर बहुत खुश नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Bubble Television (@bollywoodbubbletelly)

ये भी पढ़ें:- अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? एक्ट्रेस के पति ने कहा,'प्लान नहीं किया था'

गौरव खन्ना ने अविका गौर को लगाया गले

अविका को देखते ही गौरव ने उन्हें गले लगाया और बताया कि जब वो लास्ट टाइम एक्ट्रेस से मिले थे तब वो बहुत छोटी थीं. उन्होंने कहा, 'कितन समय बाद मिल रहे हैं हम लोग? ये इत्ती सी थी. मैं इससे लास्ट टाइम तब मिला था, जब ये बहुत छोटी थीं. अब देखो बिल्कुल बराबर हो गई. ये मेरी फैमिली जैसी है.'

कैजुअल में दिखे अविका गौर और गौरव खन्ना

इसके बाद अविका और गौरव ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए और फिर वहां से केपटाउन के लिए रवाना हो गए. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए. अविका के लुक की बात करें तो उन्होंने नेवी ब्लू ओवरसाइज़्ड हुडी और ब्लू जींस पहनी है. वहीं, गौरव खन्ना ने ऑफ-व्हाइट कलर की लाइटवेट जैकेट पहनी है. अविका गोर और गौरव खन्ना को जल्द ही 'खतरों के खिलाड़ी 15' में देखा जाएगा.

ये भी पढ़ें:- 'मेरी प्रायोरिटी...', पति संग बैंकॉक में शिफ्ट हुईं अविका गौर, फिल्मों में नहीं करेंगी काम? दिया जवाब

और पढ़ें
Published at : 16 May 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Avika Gor Gaurav Khanna Khatron Ke Khiladi 15
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा- ये इत्ती सी थी, KKK15 में दिखेंगे साथ
अविका गौर से सालों बाद मिले गौरव खन्ना, कहा- ये इत्ती सी थी, KKK15 में दिखेंगे साथ
टेलीविजन
'जल्द बेबी के साथ वापस आएंगे', दिव्यांका त्रिपाठी ने पति विवेक दहिया संग कराया मैटरनिटी फोटोशूट
'जल्द बेबी के साथ वापस आएंगे', दिव्यांका त्रिपाठी ने पति विवेक दहिया संग कराया मैटरनिटी फोटोशूट
टेलीविजन
मशहूर एक्टर राजेश कुमार की शादी के 22 साल पूरे, पत्नी के लिए लिखा खास नोट
मशहूर एक्टर राजेश कुमार की शादी के 22 साल पूरे, पत्नी के लिए लिखा खास नोट
टेलीविजन
हर्षद चोपड़ा-जेनिफर विंगेट या श्वेता तिवारी-रोनित रॉय, स्टार प्लस के नए में शो में कौन सी जोड़ी दिखेगी?
हर्षद चोपड़ा-जेनिफर विंगेट या श्वेता तिवारी-रोनित रॉय, स्टार प्लस के नए में शो में कौन सी जोड़ी दिखेगी?
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
आईपीएल 2026
IPL 2026 Playoffs Scenarios: आज GT से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर! जानिए KKR का पूरा गणित
आज GT से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर! जानिए KKR का पूरा गणित
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ब्यूटी
Homemade Anti-Aging Cream Tips: घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
शिक्षा
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget