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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAmir Khan की तीसरी शादी पर बवाल: धर्मगुरु बोले- 'इस्लाम को बदनाम कर रहे', चारू शर्मा ने कहा- 'दखल बंद करो', देखें VIDEO

Amir Khan की तीसरी शादी पर बवाल: धर्मगुरु बोले- 'इस्लाम को बदनाम कर रहे', चारू शर्मा ने कहा- 'दखल बंद करो', देखें VIDEO

Aamir Khan News: आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी की. इसके बाद से ही उन पर लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं. आपको बताते हैं कि कौन उनकी शादी का विरोध कर रहा है और कौन सपोर्ट में है

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 15 Jul 2026 04:26 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी के बाद देश में एक बहस स्टार्ट हो गई है. महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने दावा किया है कि आमिर खान ने तीसरी शादी भी गैर मुस्लिम लड़की से की है. आमिर खान के लाखों चाहने वाले जिसमें हिंदू ज्यादा हैं उन्हें इससे क्या प्रेरणा मिलेगी? इस पर विचार करना चाहिए. 

पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है

इसी महीने की 5 तारीख को आमिर खान ने अपनी दोस्त गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की. इससे पहले आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी जो हिंदू हैं. उनसे तलाक के बाद 2005 में फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव से शादी की. किरण राव भी हिंदू हैं और किरण राव से तलाक के बाद गौरी स्प्रैट से शादी की.


Amir Khan की तीसरी शादी पर बवाल: धर्मगुरु बोले- 'इस्लाम को बदनाम कर रहे', चारू शर्मा ने कहा- 'दखल बंद करो', देखें VIDEO

गौरी स्प्रैट के माता-पिता ईसाई और हिंदू संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं. तो उन्हें भी मूलता हिंदू माना जा रहा है और शादी के बाद आमिर की तीनों ही पत्नियों ने धर्म नहीं बदला. उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया. तो सवाल यह खड़ा हो जाएगा फिर यह गजवा-ए-ह हिंद और लव जिहाद के श्रेणी में कैसे आएगा? 

अब आमिर खान की तीसरी शादी पर जमकर बवाल हो रहा है. कुछ नेता और धर्मगुरु इसे लव जिहाद बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. 


Amir Khan की तीसरी शादी पर बवाल: धर्मगुरु बोले- 'इस्लाम को बदनाम कर रहे', चारू शर्मा ने कहा- 'दखल बंद करो', देखें VIDEO

इसी बीच आमिर खान ने खुद सामने आकर साफ कर दिया है कि उन्होंने लव जिहाद नहीं किया है. आमिर खान ने कहा है कि उनकी वाइफ गौरी स्प्रैट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया है बल्कि दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज की है.

आपको बताते हैं कि आमिर खान को लेकर किसने क्या कहा है

नितेश राणे
जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए. मेरा मानना ऐसा ही है. आमिर खान 'लव जिहाद' के ब्रांड एंबेसडर बनते जा रहे हैं.

अमीक जमई (सपा प्रवक्ता)
नीतीश राणे जैसे लोग भारत की राजनीति के जोकर हैं. शादी करके किसी को अपनाना नहीं और सड़क पर छोड़ देना, इससे बेहतर है कि किसी नए रिश्ते में आ जाना. आमिर खान को तो आइडियल मानना चाहिए.

राकेश त्रिपाठी (बीजेपी प्रवक्ता)
'गजवा-ए-हिंद' बनाने की मंशा लेकर कुछ लोग जानबूझकर 'लव जिहाद' की घटनाएं कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- 'मैंने आमिर खान को रोते हुए देखा है', 35 साल पुराने दोस्त ने किए कई खुलासे

वारिस पठान
उन्हें (नीतीश राणे) को किस बात की आपत्ति है? क्या उन्हें सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देता है? 'जिहाद' के साथ इसे जोड़ रहे हैं, क्या उन्हें 'जिहाद' का मतलब भी मालूम है? उनका टारगेट सिर्फ आमिर खान नहीं, बल्कि मुसलमान हैं.

आचार्य विक्रमादित्य (धर्म गुरु)
आमिर खान भारत में इतने प्रसिद्ध हैं कि सब उन्हें 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' के नाम से जानते हैं. लेकिन क्या वह वास्तव में परफेक्शनिस्ट हैं? मैं कहूंगा कि वह पूरी तरह से भौतिकवादी हैं. वह ऐसे आदर्श स्थापित कर रहे हैं जिनका भारत से कोई लेना-देना नहीं है. हम उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे, बचपन से उनकी फिल्में देखते आए हैं, लेकिन आज वह जो बातें कर रहे हैं, वह गलत हैं. कभी वह नर्मदा आंदोलन के खिलाफ जाकर देश की प्रगति में बाधा बनते हैं, तो कभी तुर्की जाकर खड़े हो जाते हैं. जब भारत में विरोधी राजनीति चल रही होती है, तब वह पाकिस्तान का समर्थन करते हैं. कभी वह ऐसे मौलानाओं के साथ खड़े हो जाते हैं जो भारत के खिलाफ बयान देते हैं. वह इस्लाम का भी नाम बदनाम कर रहे हैं. इस्लाम में चार शादियों की अनुमति है, तो मुझे बताइए क्या ऐसी स्थिति में उन्हें किसी ऐसी महिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी जो बेसहारा हो या जिसे मदद की जरूरत हो?

चारू शर्मा (मॉडल)
मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मुझे नहीं लगता कि दूसरों का हस्तक्षेप यहां महत्वपूर्ण है. अगर उनकी पूर्व पत्नियों को समस्या नहीं है, तो दूसरों को क्या समस्या हो रही है? सभी को अपना काम अच्छे से करना चाहिए और किसी की निजी जिंदगी में इतना दखल देना अच्छी बात नहीं है.

आमिर खान ने क्या कहा

'लव जिहाद' के आरोपों पर जवाब देते हुए आमिर ने कहा, "सच तो यह है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है. मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है, मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है. मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है." उन्होंने आगे कहा, "गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज (कानूनी तौर पर) के जरिए हुई थीं. गौरी हिंदू भी नहीं हैं, वह ईसाई हैं, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करतीं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही है." पूरी खबर पढ़ें

 

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Published at : 15 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
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