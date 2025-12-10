'धुरंधर' के छक्के छुड़ाने आ रही ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ कमाना तय

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवार्ड भी फिल्म 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है. लेकिन इस बीच एक हॉलीवुड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही है. इस फिल्म की रिलीज के बाद 'धुरंधर' का दबदबा कम हो सकता है.

ये हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' है जो 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में रिलीज के बाद 'अवतार: फायर एंड ऐश' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर सकती है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' बना सकती है ये रिकॉर्ड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म अपनी पिछली किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का रिकॉर्ड तोड़ देगी. 2022 में रिलीज हुई ये फिल्म अब तक भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म है. इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 392 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अवतार: द वे ऑफ वॉटर का रिकॉर्ड तोड़कर 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.

'धुरंधर' को साइडलाइन करेगी 'अवतार: फायर एंड ऐश'?

'अवतार: फायर एंड ऐश' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करने वाली है. फिल्म ओपनिंग कलेक्शन के मामले में 'धुरंधर' को मात दे देगी. 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी. वहीं पिंकविला के प्रीडिक्शन के मुताबिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है. ऐसे में 'अवतार: फायर एंड ऐश' की रिलीज का रणवीर सिंह की फिल्म के कलेक्शन पर भी असर देखने को मिल सकता है.