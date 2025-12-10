साल 2025 खत्म होने को है और 2026 दस्तक देने जा रहा है. इस साल बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं. वहीं अगले साल भी थिएटर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. ईद के मौके पर तो सिनेमाघर फुल रहने वाले हैं. 19 मार्च 2026 सिनेमा लवर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजन लेकर आने वाला है. दरअसल इस दिन एक साथ थिएटर्स में 3 मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

धुरंधर- पार्ट 2

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट अनाउंस कर दिया था. 'धुरंधर- पार्ट 2' अगले साल 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी दिखाई देंगे. हालांकि अक्षय खन्ना का रोल होगा या नहीं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है.

टॉक्सिक- अ फेयरी टेल

'धुरंधर- पार्ट 2' बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक- अ फेयरी टेल' से टकराने वाली है. ये साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी बॉलीवुड हसीनाएं भी अहम रोल में होंगी. इसके अलावा नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय भी 'टॉक्सिक- अ फेयरी टेल' में नजर आएंगे.

डकैत- एक प्रेम कथा

'डकैत- एक प्रेम कथा' भी 19 मार्च 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर- पार्ट 2' और 'टॉक्सिक- अ फेयरी टेल' से होने वाला है. 'डकैत- एक प्रेम कथा' में मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष लीड रोल में दिखाई देंगे. इसके अलावा प्रकाश राज और अनुराग कशयप भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे.

स्ट्रीट फाइटर

19 मार्च 2026 को इंग्लिश फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' भी थिएटर्स में दस्तक देगी. इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म को किताओ सकुराई ने डायरेक्ट किया है.