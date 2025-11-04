अथिया शेट्टी का बॉलीवुड करियर रहा फ्लॉप, जानें अब क्या कर रही हैं, पति भी हैं करोड़ों के मालिक
अथिया शेट्टी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने की कोशिश की. लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में चला नहीं. अथिया शेट्टी ने अब बॉलीवुड से दूरी बना ली है.
बॉलीवुड में आकर करियर बनाने का सपना हर किसी का होता है. आउटसाइडर हो या इनसाइडर बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अगर ऑडियंस को आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आती है तो आपका इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल होता है.
एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी के लिए भी ये काफी मुश्किल रहा है. अथिया का बॉलीवुड करियर फ्लॉप रहा. उन्होंने तीन फिल्में की और तीनों ही नहीं चली. इसके बाद अथिया ने अब बॉलीवुड से दूरी बना ली है.
अथिया शेट्टी का करियर
अथिया ने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वो फिल्म हीरो में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनका नाम राधा माथुर था. फिल्म को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म चली नहीं थी.
इसके बाद 2017 में अथिया ने फिल्म मुबारकां की. ये फिल्म भी चली नहीं. 2018 में उन्होंने फिल्म नवाबजादे में स्पेशल अपीरियंस दी. इस फिल्म में वो गाने तेरे नाल नचना में नजर आईं. इसके अलावा 2019 में वो फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में दिखीं. इस फिल्म में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट रोल में थीं. ये फिल्म भी चली नहीं.
अथिया शेट्टी की नेटवर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अथिया शेट्टी की 28-29 करोड़ की नेटवर्थ है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए कमाई करती हैं. इसके अलाव वो इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो सोशल मीडिया के जरिए भी कमाई करती हैं. अथिया अब एक बेटी की मां हैं. वो मदरहुड पर फोकस कर रही हैं.
अथिया ने क्रिकेट केएल राहुल संग शादी की है. अथिया और केएल राहुल साथ में काफी खुश हैं. अथिया और केएल राहुल को अक्सर स्पॉट किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केएल राहुल की नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास है. कपल का मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में घर भी है. उनके पास कई लग्जरी कार भी हैं. अथिया और केएल राहुल ने 2019 से डेट करना शुरू किया था. इसके बाद 2023 में उन्होंने शादी की. उन्होंने इस शादी को प्राइवेट सेरेमनी में किया. ये शादी सुनील शेट्टी के फार्महाउस में हुई थी.
