हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअथिया शेट्टी का बॉलीवुड करियर रहा फ्लॉप, जानें अब क्या कर रही हैं, पति भी हैं करोड़ों के मालिक

अथिया शेट्टी का बॉलीवुड करियर रहा फ्लॉप, जानें अब क्या कर रही हैं, पति भी हैं करोड़ों के मालिक

अथिया शेट्टी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने की कोशिश की. लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में चला नहीं. अथिया शेट्टी ने अब बॉलीवुड से दूरी बना ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में आकर करियर बनाने का सपना हर किसी का होता है. आउटसाइडर हो या इनसाइडर बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अगर ऑडियंस को आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आती है तो आपका इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल होता है. 

एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी के लिए भी ये काफी मुश्किल रहा है. अथिया का बॉलीवुड करियर फ्लॉप रहा. उन्होंने तीन फिल्में की और तीनों ही नहीं चली. इसके बाद अथिया ने अब बॉलीवुड से दूरी बना ली है.

अथिया शेट्टी का करियर

अथिया ने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वो फिल्म हीरो में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनका नाम राधा माथुर था. फिल्म को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म चली नहीं थी. 

इसके बाद 2017 में अथिया ने फिल्म मुबारकां की. ये फिल्म भी चली नहीं. 2018 में उन्होंने फिल्म नवाबजादे में स्पेशल अपीरियंस दी. इस फिल्म में वो गाने तेरे नाल नचना में नजर आईं. इसके अलावा 2019 में वो फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में दिखीं. इस फिल्म में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट रोल में थीं. ये फिल्म भी चली नहीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athiya Shetty (@athiyashetty)

अथिया शेट्टी की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अथिया शेट्टी की 28-29 करोड़ की नेटवर्थ है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए कमाई करती हैं. इसके अलाव वो इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो सोशल मीडिया के जरिए भी कमाई करती हैं. अथिया अब एक बेटी की मां हैं. वो मदरहुड पर फोकस कर रही हैं. 

अथिया ने क्रिकेट केएल राहुल संग शादी की है. अथिया और केएल राहुल साथ में काफी खुश हैं. अथिया और केएल राहुल को अक्सर स्पॉट किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केएल राहुल की नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास है. कपल का मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में घर भी है. उनके पास कई लग्जरी कार भी हैं. अथिया और केएल राहुल ने 2019 से डेट करना शुरू किया था. इसके बाद 2023 में उन्होंने शादी की. उन्होंने इस शादी को प्राइवेट सेरेमनी में किया. ये शादी सुनील शेट्टी के फार्महाउस में हुई थी.

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 11:03 AM (IST)
Tags :
Athiya Shetty KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक के गेम पर पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन, बोले- मेरी परवरिश पर लोग उठा रहे हैं सवाल
अमाल मलिक के गेम पर पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन, बोले- मेरी परवरिश पर लोग उठा रहे हैं सवाल
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें
गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
शिक्षा
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget