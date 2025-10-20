असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ

बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर असरानी अब इस दुनिया में नहीं हैं. लंबी बीमारी के बाद आज एक्टर का दोपहर तीन बजे निधन हो गया. असरानी ने मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. निधन के कुछ घंटों में ही एक्टर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. आइए जानते हैं कि असरानी अपनी पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं और वो कितने पढ़े लिखे थे.

असरानी का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था. दिवंगत एक्टर ने सेंट जेवियर्स स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने राजस्थान कॉलेज, जयपुर से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी. असरानी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था. इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो, जयपुर जाइन कर ली जहां वो एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम करते रहे.

असरानी की नेटवर्थ (Asrani Net Worth)

असरानी एक कॉमेडियन और एक्टर होने के साथ-साथ एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे. उन्होंने अपनी जिंदगी में शोहरत के साथ-साथ पैसे भी कमाए. असरानी का मुंबई में अपना घर है. इसके अलावा मल्टीपल मीडियो रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी कुल नेटवर्थ 48 करोड़ रुपए थी, जो वो अपनी फैमिली के लिए छोड़ गए हैं.

असरानी का फिल्मी करियर

असरानी ने 1967 में रिलीज हुई फिल्म 'हरी कांच की चूड़ियां' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अपने 58 साल के फिल्मी करियर में एक्टर ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. शोले में उनके कैरेक्टर को खूब सराहा गया था. इसके अलावा 'अभिमान', 'चुपके-चुपके', 'छोटी सी बात' और 'भूल भुलैया' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

अक्षय कुमार की फिल्म में नजर आने वाले थे असरानी

बता दें कि असरानी प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आने वाले थे. उन्होंने इसी साल अगस्त में बीबीसी को दिए एक इंंटरव्यू में इसका खुलासा किया था. असरानी ने कहा था- 'अभी शूटिंग सितंबर में शुरू हो रही है. फिल्म का नाम है हैवान. प्रियदर्शन निर्देशक हैं.' अब ये तो 'हैवान' की रिलीज के बाद ही पता चलेगी कि असरानी ने फिल्म के लिए अपना शेड्यूल पहले ही शूट कर लिया था, या उससे पहले ही उनका निधन हो गया.