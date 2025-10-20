दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर आज भारतीय सिनेमा ने एक लीजेंड्री वर्सेटाइल एक्टर को खो दिया है. मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी (गोवर्धन असरानी) का आज निधन हो गया है. दिग्गज एक्टर लंबे समय से बीमार थे. वो 4 दिनों से अस्पताल में ही थे और आज दोपहर तीन बजे ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. निधन से पहले असरानी ने अपने फैंस को दिवाली की बधाई भी थी.

डीबी की रिपोर्ट के मुताबिक असरानी के मैनेजर बाबू भाई ने बताया कि एक्टर को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां पता चला कि असरानी की छाती में पानी भर गया था. ऐसे में लगातार उनका इलाज चल रहा था और इस बीच ही एक्टर जिंदगी और मौत की जंग हार गए. उनके निधन के कुछ घंटे बाद ही परिवार ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया. असरानी सांताक्रूज के शांतिनगर स्थित श्मशान भूमि में आज पंच तत्वों में लीन हो गए.

असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी थी. वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे. उन्होंने 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से बॉलीवुड में कदम रखा था. असरानी ने अपने 58 साल के फिल्मी करियर में अपनी एक्टिंग और कॉमिक अंदाज से तगड़ी फैन फॉलोविंग बनाई थी.