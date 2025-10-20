हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAsrani Death: मशहूर कॉमेडियन असरानी का निधन, कुछ घंटे पहले ही दी थी दिवाली की बधाई

Asrani Death: मशहूर कॉमेडियन असरानी का निधन, कुछ घंटे पहले ही दी थी दिवाली की बधाई

Asrani Passes Away: दिवाली के मौके पर बॉलीवुड में मातम छा गया है. कॉमेडियन और एक्टर असरानी ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर लंबे समय से बीमार थे और पिछले 5 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Oct 2025 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर आज भारतीय सिनेमा ने एक लीजेंड्री वर्सेटाइल एक्टर को खो दिया है. मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी (गोवर्धन असरानी) का आज निधन हो गया है. दिग्गज एक्टर लंबे समय से बीमार थे. वो 4 दिनों से अस्पताल में ही थे और आज दोपहर तीन बजे ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. निधन से पहले असरानी ने अपने फैंस को दिवाली की बधाई भी थी. 

डीबी की रिपोर्ट के मुताबिक असरानी के मैनेजर बाबू भाई ने बताया कि एक्टर को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां पता चला कि असरानी की छाती में पानी भर गया था. ऐसे में लगातार उनका इलाज चल रहा था और इस बीच ही एक्टर जिंदगी और मौत की जंग हार गए. उनके निधन के कुछ घंटे बाद ही परिवार ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया. असरानी सांताक्रूज के शांतिनगर स्थित श्मशान भूमि में आज पंच तत्वों में लीन हो गए.

Asrani Death: मशहूर कॉमेडियन असरानी का निधन, कुछ घंटे पहले ही दी थी दिवाली की बधाई

असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी थी. वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे. उन्होंने 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से बॉलीवुड में कदम रखा था. असरानी ने अपने 58 साल के फिल्मी करियर में अपनी एक्टिंग और कॉमिक अंदाज से तगड़ी फैन फॉलोविंग बनाई थी.

 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 20 Oct 2025 08:27 PM (IST)
Asrani Govardhan Asrani Asrani Death
