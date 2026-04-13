आशा भोसले की मौत की क्या है असल वजह? डॉक्टर ने कर दिया खुलासा

आशा भोसले के निधन से पूरा देश सदमे में हैं. फैंस और तमाम सेलेब्स और राजनीति के दिग्गज लीजेंडरी सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. आशा भोसले उन कलाकारों में से एक थीं जिन्होंने फिल्म जगत में कदम रखते ही अपना दबदबा कायम कर लिया था. अब उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है. वही मीडिया से बात करते हुए उनके डॉक्टर ने आशा भोसले के निधन की असल वजह का खुलासा कर दिया है.

आशा भोसले को क्या हुआ था?

12 मार्च, 2026 को आशा भोसले के निधन की खबर ने उनके कई फैंस को दुखी कर दिया था. दिग्गज गायिका का निधन एक बड़ा सदमा था क्योंकि उन्हें हाल ही में मुंबई में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में देखा गया था. वहीं उनके डॉ. प्रतीत समदानी ने दिग्गज सिंगर के निधन की असल वजह का खुलासा किया है. डॉक्टर ने पीटीआई को बताया, “यह बहुत दुखद है कि आशा भोसले जी का आज निधन हो गया. उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कॉमप्लीकेशनंस थीं और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उनका निधन हुआ.”

11 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुई थीं आशा भोसले

खबरों के अनुसार, 92 वर्षीय आशा भोसले को शनिवार शाम (11 मार्च, 2026) को चेस्ट में इफेक्शन और कमजोरी के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले, दिवंगत कलाकार की पोती, ज़नाई भोसले ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया था कि उनकी दादी का इलाज चल रहा है. अपनी दादी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए ज़नाई ने लिखा था, “मेरी दादी आशा भोसले को बेहद कमजोरी और चेस्ट में इंफेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. इलाज जारी है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. हम आपको जल्द ही इंफॉर्म करते रहेंगे.”

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आज 4 बजे होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार

आशा जी के निधन की खबर की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने की, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले का आज निधन हो गया है. कल सुबह 11 बजे वो जहां रहती थी, कासा ग्रांडे, लोअर परेल, वहां पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं...आप वहां आएं और 4 बजे कल शिवाजी पार्क में इनका अंतिम संस्कार होगा.'

बता दें कि इस बीच आर एआर रहमान से लेकर तबू, रितेश देशमुख सहित कई सितारों ने आशा ताई के आवास पर जाकर उनके अंतिम दर्शन किए. आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।