मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने कुछ समय पहले प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके फैंस काफी निराश हो गए थे. लेकिन अब अरिजीत ने अपने चाहने वालों को एक खास सरप्राइज दिया है. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस करते हुए अपना नया गाना ‘रैना’ रिलीज कर दिया है. उनका ये ट्रैक रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया.

अरिजीत सिंह ने फैंस को दिया सरप्राइज

प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले के बाद यह अरिजीत का पहला इंडिपेंडेंट ट्रैक है. इस गाने को अरिजीत ने संगीतकार और गायक शेखर रवजियानी के साथ मिलकर तैयार किया है. अरिजीत और शेखर ने इस गाने के रिलीज होने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी.

बता दें, 27 फरवरी को रिलीज होते ही यह गाना फैंस के दिलों पर छा गया. अरिजीत सिंह की सुकूनभरी आवाज सुनकर एक बार फिर लोग उनके दीवाने हो उठे. इस गाने को प्रिया सरैया ने लिखा है और यह ऐसा लव सॉन्ग है जो सीधे आपके दिलों को छू जाएगा.