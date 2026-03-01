आंध्र प्रदेश में यश की ‘टॉक्सिक’ की टिकटें हो सकती हैं महंगी, जानें कितनी होगी कीमत
साउथ सुपरस्टार यश की अगली फिल्म ‘टॉक्सिक’ को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में ‘टॉक्सिक’ की टिकटें महंगी हो सकती हैं.
साउथ स्टार यश दर्शकों को गैंगस्टर एक्शन ड्रामा ‘टॉक्सिक’ के साथ एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं और रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया है, जिसने दर्शकों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. वहीं, जल्द ही इसका पहला सिंगल भी रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो चुकी है
आंध्र प्रदेश में ‘टॉक्सिक’ की टिकटें हो सकती हैं महंगी
वहीं अब ताजा ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में टिकट की कीमतों में इजाफा हो सकता है. मेकर्स ने बताया कि मल्टीप्लेक्स में टिकट 277 रुपये और सिंगल स्क्रीन में 222 रुपये रखे जाने का प्लान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बढ़ोतरी मल्टीप्लेक्स में लगभग 100 रुपये और सिंगल स्क्रीन में 75 रुपये तक हो सकती है.
#Toxic Planning Ticket Hikes in AP!— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) February 28, 2026
AP Plexes ₹277! and Singles ₹222.50!!
(+₹100 & +₹75 hike) pic.twitter.com/yPz6vWavZS
जल्द रिलीज होगा पहला गाना
हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना 'तबाही' का ऐलान कर दिया है, जो 2 मार्च को रिलीज होगा. गाने का पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. खासतौर पर यश और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. पोस्टर में यश कियारा को बाहों में उठाए नजर आ रहे हैं. दोनों का पोज काफी क्लोज और रोमांटिक है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'तबाही' एक इंटेंस लव सॉन्ग हो सकता है. हालांकि कियारा का चेहरा पूरी तरह साफ नजर नहीं आता, लेकिन उनका ग्लैमरस लुक फैंस की उत्सुकता बढ़ा रहा है.
कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस बड़ी फिल्म का निर्माण KVN प्रोडक्शंस कर रहा है, जबकि संगीत की रचना रवि बसुर ने की है. बता दें, ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है. दरअसल इस दिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और भी रिलीद होने वाली हैं. दोंनो ही फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
