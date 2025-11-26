धर्मेंद्र के निधन के बाद Apne 2 हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'स्क्रिप्ट तैयार थी'

धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. उनके फैंस को कमी बहुत खल रही है. फैंस तो धर्मेंद्र के जाने से दुखी हैं ही साथ ही उनकी एक फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई है. देओल परिवार की साथ में फिल्म अपने आई थी. अब देओल परिवार की तीनों पीढ़ियों की साथ में अपने 2 आ रही थी. जिसे डायरेक्टर अनिल शर्मा बना रहे थे. मगर धर्मेंद्र के निधन के बाद अपने 2 कैंसिल हो गई है. जिसके बारे में अनिल शर्मा ने बताया है.

धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे. वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उन्हें कुछ दिनों पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था. धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ हुई थी जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया था.

अपने 2 हुई कैंसिल

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा- अपने तो अपनों के बिना नहीं हो सकती है. धरमजी के बिना सीक्वल बनाना असंभव है. सब ट्रैक पर था और स्क्रिप्ट भी तैयार थी लेकिन वो हमे छोड़कर चले गए. कुछ सपने अधूरे रह गए. उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है.

बता दें इस सीक्वल को 2007 की फैमिली ड्रामा फिल्म 'अपने' के सीक्वल के तौर पर प्लान किया गया था. जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल लीड रोल में थे. सालों पहले अनाउंस होने के बावजूद फिल्म की शूटिंग कभी शुरू नहीं हुई.

अनिल शर्मा और धर्मेंद्र ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. जिसमें हुकूमत, ऐलान-ए-जंग, फ़रिश्ते, तहलका, और अपने जैसी फिल्में शामिल हैं. अब वो अपने 2 से दोबारा साथ आ रहे थे.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. उनका फिल्म से पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था. जिसे देखकर फैंस इमोशनल हो गए.

