'मैंने टच में रहने की कोशिश की लेकिन..' धनश्री वर्मा को लेकर ये क्या बोल गए 'राइज एंड फॉल' के विनर अर्जुन बिजलानी
अर्जुन बिजलानी और धनश्री वर्मा दोनों ही 'राइज एंड फॉल' में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे. शो के दौरान दोनों ने एक-दूसरे के संग शानदार बॉन्ड शेयर किया था.लेकिन, अब सब कुछ बदल चुका है.
अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में अर्जुन बिजलानी और धनश्री वर्मा समेत कई सेलेब्स नजर आए थे.शो के अंदर धनश्री और अर्जुन के बीच काफी शानदार बॉन्ड देखने को मिला था. कभी-कभी दोनों के बीच लड़ाई भी हुआ करती थी. लेकिन, अब अर्जुन का कहना है कि कैमरे जब से बंद हुए चीजें बदल चुकी हैं.
दरअसल, अर्जुन से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या शो के बाद भी वो धनश्री वर्मा के टच में हैं.फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में अर्जुन बिजलानी ने कहा कि वो धनश्री वर्मा के टच में नहीं हैं. इसके पीछे की वजह का भी उन्होंने खुलासा किया.
शो में था वही बॉन्ड था
अर्जुन ने कहा,'मैं उनके साथ टच में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है सच में. जो शो में देखा, वही बॉन्ड था बस. ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं कि उनसे टच में रहने की. वो जो कर रही हैं वो कर रही हैं.'बता दें धनश्री वर्मा और अर्जुन बिजलानी का शो के अंदर काफी क्लोज बॉन्ड हो गया था.
View this post on Instagram
ऐसे में एक एपिसोड के दौरान धनश्री ने अपने एक्स पति युजवेंद्र चहल को लेकर भी अर्जुन से बात की थी. धनश्री ने अर्जुन को बताया था कि युजवेंद्र चहल ने उन्हें चीट किया.हिंदुस्तान टाइम्स से इस बारे में बात करते हुए अर्जुन ने कहा,'वो रो रही थीं और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही थीं.मैं सिर्फ सुन रहा था और अपना ओपीनियन दे रहा था क्योंकि वो नॉर्मल बात थी.गेम के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया. मेरे लिए वो सिर्फ एम्पथी का मोमेंट था. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ओपनली बात की.मैं ऐसा कुछ नहीं करता.'
अर्जुन बिजलानी के दोबारा पिता बनने की है चर्चा
बता दें अर्जुन बिजलानी ही 'राइज एंड फॉल' के विनर बने थे. अर्जुन के गेम को लोगों ने काफी पसंद किया था.प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अर्जुन बिजलानी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं.हाल ही खबरें आई थीं कि एक्टर दोबारा पिता बनने वाले हैं. लेकिन, लेटेस्ट इंटरव्यू में अर्जुन ने इस बारे में खुलकर बात की. अर्जुन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उनकी टीम ने भारती सिंह के शॉवर की तस्वीरें शेयर की थीं. ऐसे में लोग उन्हें दोबारा पिता बनने की बधाई देने लगे. फिर उन्हें कहना पड़ा कि आप पूरी तस्वीरें देख लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL