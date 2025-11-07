हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनुपम खेर का मजेदार एआई वीडियो वायरल, 'कुछ कुछ होता है' के मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा बने नन्हे बच्चे

अनुपम खेर का मजेदार एआई वीडियो वायरल, 'कुछ कुछ होता है' के मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा बने नन्हे बच्चे

Anupam Kher Ai Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ट्रेंड के चलते एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो शेयर किया है, जिसमें फिल्म कुछ कुछ होता है के बहुत ही मजेदार किरदार नजर आ रहे है.

By : आईएएनएस | Updated at : 07 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ट्रेंड तेजी से बढ़ जा रहा है. यूजर्स हर दिन नए-नए क्रिएटिव आइडियाज से ट्रेंड सेट करते नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्टर अनुपम खेर का भी एक एआई वीडियो सामने आया है जिसमें दो प्यारे नन्हे बच्चे फोन पर एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं. अनुपम की इस वीडियो को फैंस का भी खूब प्यार मिल रहा है.

अनुपम खेर एआई वीडियो
एक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प एआई वीडियो पोस्ट किया है, वीडियो में दो प्यारे नन्हे बच्चे फोन पर एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि, दोनों बच्चे साल 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के आइकॉनिक किरदार मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा बनकर बातें कर रहे हैं.

एआई की मदद से इन बच्चों के चेहरों और आवाजों को इतनी कुशलता से एडिट किया गया है कि वो बिल्कुल असली लग रहे हैं. दोनों फोन कॉल वाला मशहूर सीन रीक्रिएट कर रहे हैं, जहां दोनों किरदार मजेदार अंदाज में बातें करते हैं.

एक्टर ने बताया कि उन्हें ये वीडियो किसी ने शेयर किया है. साथ ही वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होनें कैप्शन में लिखा, "किसी ने मुझे ये मजेदार और प्यारा बच्चे वाला वर्जन भेजा है, मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा की वो मशहूर फोन वाली बातचीत का. करण जौहर की फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' से. देखो और खूब हंसो."

 
 
 
 
 
एक्टर की इस वीडियो को देखकर फैंस अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, किसी ने 'टू क्यूट' तो कोई 'एआई का कमाल' कमेंट करता दिखा.

फिल्म  'कुछ कुछ होता है'
साल 1998 की सुपरहिट 'कुछ कुछ होता है' आज भी सिनेमा की क्लासिक फिल्म मानी जाती है. शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी. फिल्म के गाने और किरदार आज भी लोगों के मन में बसे हैं.

वहीं, फिल्म के मुख्य किरदार के अलावा अनुपम खेर का मिस्टर मल्होत्रा का किरदार और एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का मिस ब्रिगेंजा का किरदार आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं और इनके क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Kuch Kuch Hota Hai Anupam Kher
