70 की उम्र में अनुपम खेर ने किया 'तौबा तौबा' पर डांस, मूव्स देख विक्की कौशल हुए इंप्रेस

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं साथ ही वो कुछ भी नया सीखने से पीछे नहीं हटते हैं. अनुपम खेर 70 साल के हो गए हैं और अभी भी उनमें कुछ नया सीखने का जुनून है जिसकी वजह से फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं. अनुपम खेर ने 70 की उम्र में ऐसा डांस किया है कि एक्टर विक्की कौशल भी उनसे खूब इंप्रेस हो गए हैं. अनुपम खेर ने तौबा तौबा गाने पर वीडियो बनाया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर विक्की कौशल का भी रिएक्शन सामने आया है.

अनुपम खेर ने कुछ समय पहले स्विमिंग सीखी थी और अब डांस सीख रहे हैं. उन्हें कोरियोग्राफर बोस्को सीजर ने तौबा तौबा गाने का हुक स्टेप सिखाया है. इस स्टेप को वो बहुत जल्दी सीख गए. अनुपम खेर ने ये वीडियो शेयर करते लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है.

अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो

अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'डांसिंग अलर्ट- मैंने एक एक्टर के तौर पर लगभग हर चीज की कोशिश की है (यहां तक ​​कि 68 की उम्र में स्विमिंग भी सीखी) और अभी भी अपने क्राफ्ट पर काम कर रहा हूं! लेकिन मैंने जानबूझकर डांस से दूरी बना ली है. क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकता. आपने मुझे फिल्मों में मेरे गाने के सीक्वेंस के दौरान जो करते देखा है, वो सिर्फ सिचुएशन का आनंद लेने की मेरी कोशिश है. लेकिन पिछले महीने मैंने डांस सीखने का फैसला किया और मैंने पिछले हफ्ते अपनी पहली क्लास ली! फिर कुछ दिन पहले मैं एक जिम में बोस्को सीजर जोड़ी के महान कोरियोग्राफर सीजर से मिला! और मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया. पहले तो वो हंसे और फिर मुझे सिर्फ 3 मिनट में एक मुश्किल हुक स्टेप सिखा दिया. तो पेश है मेरा पहला डांस वीडियो. अब देखते है क्या बोलते हैं विक्की कौशल. हंसना नहीं प्रोत्साहित करना. जय हो.'

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

विक्की कौशल ने किया रिएक्ट

विक्की कौशल को भी अनुपम खेर का डांस बहुत पसंद आया और उन्होंने वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'आपने जो 10 सेकेंड में सीखा है उसे सीखने में मुझे पूरा एक दिन लगा था. शानदार सर.'





