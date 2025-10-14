हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 BO Day 12: 'कांतारा चैप्टर 1' का तूफान जारी, दूसरे मंडे भी कर डाली ताबड़तोड़ कमाई, जानें- छावा को मात देने से रह गई कितनी दूर ?

Kantara Chapter 1 BO Day 12: 'कांतारा चैप्टर 1' का तूफान जारी, दूसरे मंडे भी कर डाली ताबड़तोड़ कमाई, जानें- छावा को मात देने से रह गई कितनी दूर ?

Kantara Chapter 1 BO Day 12: 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान जारी है. हालांकि दूसरे मंडे इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन ये 450 करोड़ के पार हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ इस 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के बाद से ही खूब चर्चा बटोर रही है. फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. इसके बाद दूसरे वीकेंड पर भी इसने धुआंधार कमाई की. हालांकि दूसरे मंडे को इसके कलेक्शन को तगड़ा झटका लगा है. चलिए यहां जानते हैं ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को कितनी कमाई की है?

कांतारा चैप्टर 1’ ने दूसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?
‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर खूब दहाड़ रही है. इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिला है. फिल्म की कहानी से लेकर एक्शन सीक्वेंस और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है इसी के साथ ये फिल्म टिकट खिड़की पर खूब नोट छाप रही है. हालांकि रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को इसकी कमाई में जबरदस्त गिरावट भी दर्ज की गई और इसने 12वें दिन पहली बार अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड में शानदार कमाई की। फिल्म ने दूसरे शनिवार को 39 करोड़ रुपये और रविवार को 39.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी वीकेंड की कुल कमाई 78.75 करोड़ रुपये हो गई थी.

  • हालांकि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे सोमवार को ‘कांतारा चैप्टर 1’ महज 13.50 करोड़ रुपये ही कमा पाई.
  • इसी के साथ इस फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों की कुल कमाई 451.90 करोड़ रुपये हो गई है.

छावा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही कांतारा चैप्टर 1’
हालांकि इस फिल्म ने रजनीकांत की 'जेलर' (348.55 करोड़ रुपये), 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (420 करोड़ रुपये), 'सलार: पार्ट 1 - सीजफायर' (406 करोड़ रुपये) और 'सैय्यारा' (329 करोड़ रुपये) जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' अभी तक विक्की कौशल की 'छावा' (601.54 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे नहीं छोड़ पाई है, जो 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.

कंतारा चैप्टर 1 के बारे में
होम्बले फिल्म्स द्वारा डिस्ट्रिब्यूट और विजय किरागंदूर व चालुवे गौड़ा द्वारा समर्थित, कंतारा: चैप्टर 1 के निर्देशक  ऋषभ शेट्टी हैं और उन्होंने फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है.  कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में आई कांतारा की प्रीक्वल है.  फिल्म में  जयराम, गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत ने भी अहम भूमिका निभाई है. 

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2025 07:28 AM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Chhaava
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
ट्रेंडिंग
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
हेल्थ
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
हरियाणा
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा के DGP को छुट्टी पर भेजा गया
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा के DGP को छुट्टी पर भेजा गया
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget