ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ इस 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के बाद से ही खूब चर्चा बटोर रही है. फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. इसके बाद दूसरे वीकेंड पर भी इसने धुआंधार कमाई की. हालांकि दूसरे मंडे को इसके कलेक्शन को तगड़ा झटका लगा है. चलिए यहां जानते हैं ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को कितनी कमाई की है?

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने दूसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर खूब दहाड़ रही है. इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिला है. फिल्म की कहानी से लेकर एक्शन सीक्वेंस और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है इसी के साथ ये फिल्म टिकट खिड़की पर खूब नोट छाप रही है. हालांकि रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को इसकी कमाई में जबरदस्त गिरावट भी दर्ज की गई और इसने 12वें दिन पहली बार अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड में शानदार कमाई की। फिल्म ने दूसरे शनिवार को 39 करोड़ रुपये और रविवार को 39.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी वीकेंड की कुल कमाई 78.75 करोड़ रुपये हो गई थी.

हालांकि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे सोमवार को ‘कांतारा चैप्टर 1’ महज 13.50 करोड़ रुपये ही कमा पाई.

इसी के साथ इस फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों की कुल कमाई 451.90 करोड़ रुपये हो गई है.

‘छावा’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही ‘कांतारा चैप्टर 1’

हालांकि इस फिल्म ने रजनीकांत की 'जेलर' (348.55 करोड़ रुपये), 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (420 करोड़ रुपये), 'सलार: पार्ट 1 - सीजफायर' (406 करोड़ रुपये) और 'सैय्यारा' (329 करोड़ रुपये) जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' अभी तक विक्की कौशल की 'छावा' (601.54 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे नहीं छोड़ पाई है, जो 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.

कंतारा चैप्टर 1 के बारे में

होम्बले फिल्म्स द्वारा डिस्ट्रिब्यूट और विजय किरागंदूर व चालुवे गौड़ा द्वारा समर्थित, कंतारा: चैप्टर 1 के निर्देशक ऋषभ शेट्टी हैं और उन्होंने फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है. कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में आई कांतारा की प्रीक्वल है. फिल्म में जयराम, गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत ने भी अहम भूमिका निभाई है.