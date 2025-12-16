बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म धुरंधर छाई हुई है. 10 दिन में ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है. बीते कई सालों में दिसंबर के महीने में कई फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिसंबर महीने की कुछ तारीखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए लकी साबित हुई हैं. इन तारीखों के साथ फिल्म की कहानी में भी जान रही है और कलाकारों ने एक्टिंग भी जबरदस्त की है. जो भी फिल्में इन तीन तारीखों पर रिलीज हुई हैं उन्होंने 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है. अब देखना होगा धुरंधर वो कमाल दिखा पाती है.

ये हैं वो तीन तारीखें

दिसंबर महीने की जिन तीन लकी तारीखों की हम बात कर रहे हैं व 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर हैं. इस दिन ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्हों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है और आज भी फैंस की फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में बनी हुई हैं.

1 दिसंबर

1 दिसंबर 2023 को रणबीर कपूर की एनिमल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से रणबीर ने अपने एक्शन के साथ एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. 100 करोड़ के बजट में एनिमल बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 917 करोड़ कमाए थे.इसी तारीख को विक्की कौशल की सैम बहादुर भी रिलीज हुई थी. इस फिल्म में विक्की कौशल ने जबरदस्त एक्टिंग की थी. 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ कमाए थे.

4 दिसंबर

अल्लू अर्जुन ने पुष्पा से सभी को इंप्रेस कर दिया था. उसके बाद वो साल 2024 में फिल्म का सीक्वल पुष्पा 2 लेकर आए. पुष्पा 2 का भी दिसंबर कनेक्शन है. ये फिल्म 4 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने आते ही बवाल काट दिया था.फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ये अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. ये फिल्म 400 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इनसे बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ कमाए थे.

5 दिसंबर

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज हुई है. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. दस दिन में ही इस फिल्म ने 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अगर फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ पाती है ये देखना मजेदार होगा.

