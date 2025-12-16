यूट्यूबर अरमान मलिक सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वो आए दिन अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते हैं. अरमान मलिक ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है जिसकी ढेर सारी वीडियोज और फोटो उन्होंने शेयर की हैं. एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी पहली पत्नी पायल मलिक को गोद में उठाकर डांस कर रहे हैं. बता दें पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.

बर्थडे पार्टी में अरमान के चारों बच्चे और पहली पत्नी पायल मलिक नजर आईं. बर्थडे पार्टी में पायल अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. वायरल वीडियो में अरमान ने पहले अपने बच्चों और पायल को केक खिलाते हैं. उसके बाद डांस करते हैं.

पायल को गोद में उठाकर किया डांस

अरमान ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पायल को गोद में उठाकर डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों पहले रोमांटिक डांस करते हैं और फिर अरमान उन्हें गोद में उठाकर डांस करते हैं. इस वीडियो में पायल रेड कलर के वेलवेट अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. वो बेहद प्यारी लग रही हैं. उनके इस डांस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

बता दें पायल तीसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने पहले बेटे चीकू को जन्म दिया था. उसके बाद कुछ सालों पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब तीसरी बार मां बनने वाली हैं.वो अपने व्लॉग्स में अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी के बारे में फैंस को बताती रहती हैं.

प्रेग्नेंसी में भी कर रही हैं वर्कआउट

पायल खुद को फिट रखने के लिए हर काम कर रही हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अरमान उन्हें एक्सरसाइज करवाते नजर आ रहे थे. वो पायल को एक्सरसाइज कराने के साथ उनका खास ध्यान रख रहे हैं.

