अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये अनन्या और लक्ष्य की साथ में पहली फिल्म है. लक्ष्य 19 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब इस खास मौके पर अनन्या ने अपने को-एक्टर लक्ष्य को बर्थडे विश किया है.

क्योंकि यही तुम्हारी असली खासियत है- अनन्या पांडे

अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'चांद मेरा दिल' के सेट से कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो लक्ष्य के साथ एंजॉय करती दिख रही हैं. अनन्या ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक लक्ष्य! इस चांदनी का आरव. तुम्हारी इस सफर को देखना एक बात थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करना ऐसा लगता है, जैसे उसी चांदनी को अपना पूरा चांद मिल गया हो. जैसे हो, वैसे ही रहना, क्योंकि यही तुम्हारी असली खासियत है.'

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'चांद मेरा दिल' 22 मई को होगी रिलीज

बता दें कि फिल्म 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे, चांदनी का किरदार निभाने वाली हैं, वहीं लक्ष्य को आरव के रूप में देखा जाएगा. इस फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया गया. ये एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है. ये फिल्म 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

लक्ष्य के फैंस को मिला तोहफा

गौरतलब है कि लक्ष्य के जन्मदिन पर फैंस को तोहफा मिला है. उन्होंने फिल्म के गाने 'ऐतबार' को लेकर डिटेल शेयर की है. बता दें कि फिल्म का टाइटल ट्रैक पहले ही रिलीज हो चुका है.

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