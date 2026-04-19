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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाना कोई स्टार, ना ही बड़ा बजट, मलयालम की इस फिल्म ने की बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई

ना कोई स्टार, ना ही बड़ा बजट, मलयालम की इस फिल्म ने की बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई

मलयालम की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ना कोई स्टार है और ना ही कोई बहुत बड़ा बजट है. फिल्म 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई कर गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 19 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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Vaazha 2 Box Office Collection: सिनेमाघरों में हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है और ये बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा जाती हैं. इसमें कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं, जो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती हैं तो कुछ महीनों तक थिएटर में धाक जमा लेती हैं. वहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ फिल्म बिना शोर-शराबे के आती हैं और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर जाती हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में एक ऐसी मलयालम फिल्म को 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच रिलीज किया गया और इसने चुपचाप 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

दरअसल, जिस मलयालम फिल्म की बात कर रहे हैं, उसे 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच 'वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रदर्स' को 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म की रिलीज को अभी 18 ही दिन हुए हैं और इसकी कमाई 100 करोड़ के पार हो गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ये केरल में सबसे तेज 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म बन चुकी है. केरल में फिल्म ने नया बेंचमार्क सेट कर दिया है.    

100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली बनी तीसरी फिल्म

सैकनिल्क के अनुसार, 'वाझा 2' ने महज 16 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और ये केरल में सबसे तेज इस आंकड़े को पार करने वाली तीसरी फिल्म है. इसके पहले 'थुडारम' और 'लोका चैप्टर वन: चंद्रा' जैसी फिल्मों मलयालम फिल्म ने केरल में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी. 

Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros - Box Office Collection Day 17 | Sacnilk

केरल में 100 करोड़ी ग्रॉसर फिल्में

फिल्में बॉक्स ऑफिस
लोका चैप्टर 1-चंद्रा 120.85 करोड़
थुडरम 118.90 करोड़
वाझा 2 103 करोड़

'वाझा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'वाझा 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म की रिलीज को 18 दिन हो चुके हैं और ये 'धुरंधर 2' को टक्कर दे रही है. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका बजट करीब 10 करोड़ है और इसकी कमाई 10 गुना ज्यादा. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का अभी तक इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 120.47 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 104.10 करोड़ कर लिया है. वहीं, फिल्म की 18वें दिन भी कमाई जारी है.

'वाझा 2' की कहानी

इसके साथ ही अगर फिल्म 'वाझा 2' की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये एक सुपरहिट मलयालम कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें चार दोस्तों की स्टोरी है, जो लूजर और बैकबेंचर्स का टैग पाने के बाद सामाजिक दबाव और खुद को साबित करने के सफर पर निकल पड़ते हैं. फिल्म में इनके संघर्षों की कहानी को दिखाया गया है. 

(डिस्क्लेमर: वाझा 2 के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

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Published at : 19 Apr 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Box Office Vaazha 2
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