'ब्राउन' की स्क्रीनिंग में छाए सैफ-करीना, करिश्मा कपूर संग दिए पोज, वीडियो वायरल

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हाथों में हाथ डाले 'ब्राउन' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सैफ-करीना, करिश्मा कपूर संग दिए पोज, देखें वीडियो

Brown Special Screening: करिश्मा कपूर की वेब सीरीज 'ब्राउन' की मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी गई. इस मौके पर सैफ अली खान और करीना कपूर भी उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 05 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'ब्राउन' को लेकर चर्चा में हैं. ये मर्डर मिस्ट्री सीरीज 5 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हो गई है. इससे पहले 'ब्राउन' की मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी गई. इस मौके पर करिश्मा कपूर को सपोर्ट करने के लिए उनके जीजा जी सैफ अली खान और बहन करीना कपूर ने शिरकत की. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रिंटेट फ्लोरल सूट में करीना कपूर ने ढाया कहर
'ब्राउन' की खास स्क्रीनिंग में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए, लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लोगों की नजरें इस कपल की केमिस्ट्री पर टिकी रहीं. सीरीज की स्क्रीनिंग पर करीना कपूर ने सिंपल लाइट ब्लू रंग का प्रिंटेट फ्लोरल सूट कैरी किया हुआ है. वहीं सैफ अली खान ब्लैक पठानी कुर्ता-पजामा में हैंडसम दिख रहे हैं. इस दौरान सैफ और करीना की करिश्मा के साथ शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली. इस इवेंट में करिश्मा ने ब्लैक ड्रेस के साथ क्रीम रंग का कोट कैरी किया हुआ था. 

 
 
 
 
 
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करिश्मा कपूर संग दिए स्टनिंग पोज
सोशल मीडिया पर करीना और सैफ एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें दोनों एक-दूजे का हाथ थामे चलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों बातचीत करते दिख रहे हैं. एक अन्य वीडियो में करीना और सैफ को अपनी कार से उतरते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान करिश्मा उन्हें रिसीव करने पहुंचीं, जिसके बाद तीनों ने पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक पोज दिए.

 
 
 
 
 
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'ब्राउन' में नजर आ रहे ये एक्टर्स
वेब सीरीज 'ब्राउन' में करिश्मा कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं. वो हत्या की छानबीन और अतीत के रहस्य से घिरी नजर आ रही हैं. इसमें करिश्मा कपूर के किरदार का नाम रीता ब्राउन है. वो एक तेजतर्रार पुलिस ऑफिसर है. 'ब्राउन' में करिश्मा कपूर के अलावा हेलन, सोनी राजदान, सूर्या शर्मा और जीशु सेनगुप्ता जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. परेश पाहुजा, अजिंक्य देव और आर्यन भौमिक भी इस सीरीज का हिस्सा हैं. 'ब्राउन' के डायरेक्टर अभिनय देव हैं.

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Published at : 05 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Karisma Kapoor SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
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