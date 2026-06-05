'डॉन 3' विवाद के बीच प्रोड्यूसर्स पर फूटा रणवीर शौरी का गुस्सा, बोले- कलाकारों पर ही सवाल क्यों?

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच फिल्म 'डॉन 3' को लेकर विवाद हो गया था. 'धुरंधर' एक्टर के इस बड़े प्रोजेक्ट से दूरी बनाने के बाद इस बहस पर पूरी इंडस्ट्री दो खेमों में बंटी नजर आई. ज्यादातर सेलेब्स ने रणवीर सिंह का समर्थन किया. अब 'डॉन 3' विवाद के बीच बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी संस्था 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के हालिया बयान पर तीखे सवाल उठाए हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

रणवीर शौरी ने 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' पर उठाए सवाल

हाल ही में प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी संस्था 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' ने एक बयान जारी किया था. इस बयान में उन्होंने कहा कि, 'कई बार कलाकार, डायरेक्टर या टेक्निकल टीम के लोग आखिरी वक्त पर फिल्म छोड़ देते हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है. इंडस्ट्री में सभी को जिम्मेदारी और प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए.' संस्था ने इसे एक गंभीर मामला बताता है. ये बयान ठीक उसी समय सामने आया, जब रणवीर सिंह के फिल्म 'डॉन 3' से बाहर होने की खबरें जोर पकड़ रही थीं.

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'कलाकारों को ही कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल गलत है'

प्रोड्यूसर्स के इस बयान पर रणवीर शौरी ने संस्था को आड़े हाथों लिया है. रणवीर शौरी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा, 'किसी भी नुकसान के लिए सिर्फ कलाकारों को ही कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल गलत है. प्रोजेक्ट बंद होने पर टीम का क्या? जब प्रोड्यूसर्स खुद किसी फिल्म को बीच में बंद या रद्द कर देते हैं, तब उन कलाकारों और काम करने वाले बाकी लोगों के नुकसान की बात क्यों नहीं होती, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए अपना कीमती समय दिया था?'

You are not talking about actors. Those are “stars”! https://t.co/RF8K0Glspx — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) June 3, 2026

रणवीर शौरी ने आगे क्या कहा?

उन्होंने आगे लिखा, 'कई बार प्रोड्यूसर्स बिना कोई पैसा दिए ही प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं. ऐसे मामलों में छोटे कलाकारों और वर्कर्स को होने वाले नुकसान पर कभी कोई चर्चा नहीं की जाती. अगर फिल्म इंडस्ट्री में जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है, तो नियम दोनों तरफ के लोगों पर बराबर लागू होने चाहिए.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रणवीर सिंह ने अचानक छोड़ी 'डॉन 3'

बता दें कि रणवीर सिंह ने अचानक फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी है, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक्टर पर बैन लगा दिया. हालांकि, रणवीर सिंह के लीगल नोटिस भेजने के बाद FWICE ने ये बैन हटा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह ने क्रिएटिव मतभेदों के चलते फिल्म से दूरी बना ली.

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