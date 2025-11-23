अमोल पालेकर हिन्दी सिनेमा का वो चमकता सितारा हैं जिन्होंने अपने कला से लोगों के जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए. अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और जबरदस्त किरदारों से उन्होंने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया. 24 नवंबर को अभिनेता अपना 81वां जन्मदिन मनाएंगे. इस मौके पर जानेंगे उनकी 5 मजेदार फिल्मों को बारे में जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं.

ओटीटी पर देखें अमोल पालेकर की फिल्में

1. रजनीगंधा

अमोल पालेकर की ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी. इसी फिल्म के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा. इसके जरिए लेजेंडरी एक्टर ने अपनी कला को इस कदर बिखेरा कि वो आज भी लोगों को जहन में जिंदा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट थी और उस साल की हाईएस्ट ग्रौसिंग फिल्मों के लिस्ट में शामिल हुई. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर ये मूवी आप देख सकते हैं.



2. छोटी सी बात

अमोल पालेकर के करियर की ये दूसरी फिल्म है. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी. बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी इस मास्टरपीस को 70 के दशक की बेस्ट कॉमेडी हिंदी फिल्म का दर्जा मिल चुका है. फिल्म में अमोल पालेकर को विद्या सिन्हा के साथ देखा गया और बॉक्स ऑफिस पर इसने बंपर कमाई भी की थी. ओटीटी पर इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



3. गोल माल

उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की जोड़ी ने इस फिल्म में तो जैसे कमाल ही कर दिया. दोनों की जुगलबंदी ने थिएटर्स में नोटों की बारिश कर दी थी. अगर आज भी आप इस फिल्म को देखते हैं तो अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की ट्यूनिंग को देख हंसते–हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. अमिताभ बच्चन,बिंदिया गोस्वामी और देवेन वर्मा ने भी इस मूवी में अपना अहम योगदान दिया था. 1979 में रिलीज हुई इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो, एम एक्स प्लेयर और यूट्यूब पर देख सकते हैं.



4. बातों बातों में

अमोल पालेकर की ये फिल्म भी 1979 में रिलीज हुई थी. इसमें उन्होंने टीना मुनीम के साथ स्क्रीन शेयर किया. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी कलाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा कि वो ऑडियंस के मन में छप गई. इतना ही नहीं असरानी और डेविड ने भी अपनी पूरी जान लगा दी फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए. प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर ये अवेलेबल है.



5. नरम गरम

ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई. इसमें भी अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की जुगलबंदी ने ऑडियंस को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया. ये क्लासिक फिल्म आप आराम से अपनी फैमिली के साथ घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो, एम एक्स प्लेयर पर ये अवेलेबल है.