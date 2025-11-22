अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस

अनन्या पांडे का नाम बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है. अपने अलग-अलग प्रॉजेक्ट्स के जरिए वो हमेशा ही फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं. फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस के खूब चर्चे होते हैं. अपने कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और मासूमियत से वो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं. आज हम अनन्या पांडे के फिल्मी सफर के बारे में बात करेंगे.

अनन्या पांडे का करियर

अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे भी बॉलीवुड के पॉपुलर नामों में से एक हैं. लेकिन सक्सेस के लिए अदाकारा ने कभी इसका फायदा नहीं उठाया. उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर सबके दिल में अपनी जगह बनाई और अपना अलग मुकाम भी हासिल किया. एक्ट्रेस ने 2019 में डेब्यू किया था.

अब उन्हें इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं और इतने समय में उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया. इतना ही नहीं उन्होंने गहराइयां से ओटीटी पर भी डेब्यू किया. आज एक नजर डालेंगे अनन्या पांडे के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये है एक्ट्रेस की हिट फिल्मों की लिस्ट और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पति पत्नी और वो – 86.39 करोड़ ड्रीम गर्ल 2 – 104.90 करोड़ केसरी चैप्टर 2 – 93.28 करोड़ (सेमी हिट)



अनन्या पांडे की फ्लॉप फिल्में

चंकी पांडे की लाडली अनन्या पांडे ने 2019 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. लेकिन टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी पहली ही फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक थिएटर्स पर ये फिल्म सिर्फ 69.11 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी और इसे फ्लॉप करार दिया गया.

अनन्या पांडे के दूसरे फ्लॉप फिल्म की बात करें तो वो 2022 में रिलीज हुई 'लाइगर' है. इसमें एक्ट्रेस ने विजय देवरकोंडा के साथ स्क्रीन शेयर किया. फिल्म के धांसू टीजर और ट्रेलर को तो ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला लेकिन जब ये सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तब ऑडियंस को इंप्रेस करने में असफल रही. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म 20.05 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई.

अनन्या पांडे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. एक बार फिर ये दोनों स्टार्स न्यू एज लव स्टोरी लेकर 25 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देंगे. इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक अनन्या पांडे लक्ष्य के साथ करण जौहर की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी.