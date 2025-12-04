चंद्रचूड़ सिंह: इस हादसे ने बर्बाद कर दिया था 'दाग: द फायर' फेम एक्टर का करियर, जानें अब कहां हैं, क्या करते हैं
एक्टर चंद्रचूड़ सिंह अपनी 140 साल पुरानी हवेली की वजह से खबरों में हैं. चंद्रचूड़ रॉयल फैमिली से आते हैं. आइए जानते हैं एक्टर के बारे में सबकुछ.
एक्टर चंद्रचूड़ सिंह 140 साल पुरानी हवेली को लेकर खबरों में हैं. इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है. चंद्रचूड़ सिंह रॉयल फैमिली से आते हैं. उनका जन्म अक्तूबर 1968 में हुआ था. उनके पिता Khair अलीगढ़ के MLA रह चुके हैं. वहीं उनकी मां ओडिशा में बोलनगीर के महाराजा की बेटी हैं. चंद्रचूड़ ने दून स्कूल से पढ़ाई की थी.
एक्टर ने 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद वो दिल क्या करे, माचिस, जोश, सिलसिला है प्यार का, दाग: द फायर, क्या कहना और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया जैसी फिल्में की हैं. चंद्रचूड़ अपने करियर में अच्छा कर रहे थे. उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि, एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी.
इस हादसे ने बर्बाद कर दिया था करियर
2000 में चंद्रचूड़ के साथ एक हादसा हुआ था. दरअसल, गोवा में वो पानी में डूब गए थे. उनका कंधा डिसलोकेटेड हो गया था और उन्हें कई चोटों आई थी. इसी की वजह से उनका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला था. इस टाइम में चंद्रचूड़ के हाथ से कई फिल्में चली गईं और धीरे-धीरे उनका करियर खत्म होने लगा. उन्होंने 2012 में कमबैक करने की कोशिश भी की थी. वो फिल्म चार दिन की चांदनी में नजर आए थे. लेकिन ये फिल्म अननोटिस ही रह गई.
इसके बाद उन्होंने 2020 में वेब सीरीज आर्या में काम किया था. इस सीरीज में वो सुष्मिता सेन के पति के रोल में थे. इसके बाद से चंद्रचूड़ अपने करियर को फिर से ऊंचाईयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने 2021 में बेव सीरीज दिल बकरार में काम किया. इस सीरीज में वो हार्दिक मोटला के रोल में थे. इसके अलावा वो 202 में अक्षय कुमार की फिल्म कटपुतली में नजर आए थे. इस फिल्म में वो नरिंद्र सिंह के रोल में थे.
2025 में वो फिल्म Bayaan में दिखे थे. ये फिल्म सितंबर महीने में TIFF में रिलीज हुई थी.
