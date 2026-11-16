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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बच गए...', तीन धमकियों के बीच अमिताभ बच्चन की क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

'बच गए...', तीन धमकियों के बीच अमिताभ बच्चन की क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

Amitabh Bachchan Cryptic Post: अमिताभ बच्चन को धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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अमिताभ बच्चन इन दिनों धमकियों के मामले में को लेकर चर्चा में हैं. इसके चलते एक्टर की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है. जलसा के बाहर कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है. इसी बीच दिल्ली पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है. स्पेशल सेल ने दो कथित शूटर्स को अरेस्ट भी कर लिया है, जिनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है. 

पुलिस को शक है कि गिरफ्तारियों के जरिए नाकाम की गई साजिशों में से एक, बॉलीवुड अभिनेता पर हमले से जुड़ी थी. यह हमला कथित तौर पर 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बारे में उनके दिए गए एक बयान को लेकर किया जाना था. इसी बीच अमिताभ बच्चन की एक क्रिप्टिक पोस्ट भी वायरल हो रही है.

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अमिताभ बच्चन ने पोस्ट में क्या लिखा?

इसके साथ ही अगर अमिताभ बच्चन की क्रिप्टिक पोस्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें उन्होंने लिखा, 'बच गए.' इसके अलावा एक्टर ने कुछ ही नहीं लिखा और ना ही जानकारी दी कि उन्होंने ये किसलिए लिखा है. बिग बी ने ये पोस्ट देर रात में लिखी.

न्यूज18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ति गोलिबारी की अलग-अलग प्लानिंग में शामिल थे. पुलिस का कहना है कि इस प्लानिंग के तहत दिल्ली के बिजनेसमैन और मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले पर हमला करने की योजना थी. पहला आरोपी विकास दिल्ली में बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलने की कोशिश में था.  एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया और फिर मुंबई में छिपे दीपक को भी पकड़ लिया. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों व्यक्ति आपस में कैसे जुड़े थे, इन्हें निर्देश किसने दिए थे और इन कथित योजनाओं के पीछे क्या मकसद था.

अमिताभ बच्चन को एक महीने में मिली 3 धमकियां

अमिताभ बच्चन के मुंबई के वाले घर जलसा पर आत्मघाती हमले की कई धमकियां दी गईं. जलसा के नाम से तीन ई-मेल पिछले महीने आ गए. पहले ई-मेल 23 अक्टूबर को आया, जिसमें जलसा और मयूर ऋतु तावड़े के ऑफिस पर हमला करने की धमकी दी गई थी. इसके बाद दूसरा ई-मेल 6 नवंबर को हाईकोर्ट और BSE को मिला. 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान हमले की धमकी दी गई थी. 12 नवंबर को एक तीसरा ईमेल आया. इसमें 'जलसा', मुंबई एयरपोर्ट, मेयर के कार्यालय और कई बैंकों का नाम था. इन धमकियों के सिलसिले के बाद अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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