'बच गए...', तीन धमकियों के बीच अमिताभ बच्चन की क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

अमिताभ बच्चन इन दिनों धमकियों के मामले में को लेकर चर्चा में हैं. इसके चलते एक्टर की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है. जलसा के बाहर कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है. इसी बीच दिल्ली पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है. स्पेशल सेल ने दो कथित शूटर्स को अरेस्ट भी कर लिया है, जिनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है.

पुलिस को शक है कि गिरफ्तारियों के जरिए नाकाम की गई साजिशों में से एक, बॉलीवुड अभिनेता पर हमले से जुड़ी थी. यह हमला कथित तौर पर 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बारे में उनके दिए गए एक बयान को लेकर किया जाना था. इसी बीच अमिताभ बच्चन की एक क्रिप्टिक पोस्ट भी वायरल हो रही है.

अमिताभ बच्चन ने पोस्ट में क्या लिखा?

इसके साथ ही अगर अमिताभ बच्चन की क्रिप्टिक पोस्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें उन्होंने लिखा, 'बच गए.' इसके अलावा एक्टर ने कुछ ही नहीं लिखा और ना ही जानकारी दी कि उन्होंने ये किसलिए लिखा है. बिग बी ने ये पोस्ट देर रात में लिखी.

T 5847 - बच गए — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026

न्यूज18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ति गोलिबारी की अलग-अलग प्लानिंग में शामिल थे. पुलिस का कहना है कि इस प्लानिंग के तहत दिल्ली के बिजनेसमैन और मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले पर हमला करने की योजना थी. पहला आरोपी विकास दिल्ली में बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलने की कोशिश में था. एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया और फिर मुंबई में छिपे दीपक को भी पकड़ लिया. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों व्यक्ति आपस में कैसे जुड़े थे, इन्हें निर्देश किसने दिए थे और इन कथित योजनाओं के पीछे क्या मकसद था.

अमिताभ बच्चन को एक महीने में मिली 3 धमकियां

अमिताभ बच्चन के मुंबई के वाले घर जलसा पर आत्मघाती हमले की कई धमकियां दी गईं. जलसा के नाम से तीन ई-मेल पिछले महीने आ गए. पहले ई-मेल 23 अक्टूबर को आया, जिसमें जलसा और मयूर ऋतु तावड़े के ऑफिस पर हमला करने की धमकी दी गई थी. इसके बाद दूसरा ई-मेल 6 नवंबर को हाईकोर्ट और BSE को मिला. 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान हमले की धमकी दी गई थी. 12 नवंबर को एक तीसरा ईमेल आया. इसमें 'जलसा', मुंबई एयरपोर्ट, मेयर के कार्यालय और कई बैंकों का नाम था. इन धमकियों के सिलसिले के बाद अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है.