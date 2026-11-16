ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की रिलीज डेट हुई फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की रिलीज डेट हुई फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की रिलीज डेट हुई फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'समुक' की रिलीज डेट फाइनल हो गई है. मेकर्स ने इसकी पहली झलक भी शेयर कर दी है.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana BO Day 12 Live Updates: 'रामायण' आज करेगी 800 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री? 12 बजे तक 764 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' आज करेगी 800 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री? 12 बजे तक 764 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' या 'पुष्पा 2' नहीं, ये है दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म, जानें- किस नंबर पर है 'रामायण'
ये है दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म, जानें- किस नंबर पर है 'रामायण'
बॉलीवुड
'मैं बेहद डरा हुआ था कि...,'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार को मिल रही तारीफ पर भावुक हुए रवि दुबे
'मैं बेहद डरा हुआ था कि...,'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार को मिल रही तारीफ पर भावुक हुए रवि दुबे
बॉलीवुड
Box Office: संडे को बॉक्स ऑफिस पर रही 'रामायण' की धूम, 'सीन' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
संडे को भी बॉक्स ऑफिस पर गरजी 'रामायण', 'सीन' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
आईपीएल 2026
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
Home Tips
Ginger Storage Tips: जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget