दिग्गज फिल्म निर्देशक करण जौहर इन दिनों अपने टॉक शो 'कॉफी विद करण' का नौवां और आखिरी सीजन होस्ट कर रहे हैं. करण ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 22 साल पुराने इस शो का उनका ये आखिरी सीजन होगा. करण इसे शानदार अंदाज में विदाई देना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि उनके शो के आखिरी एपिसोड में सुपरस्टार शाहरुख खान आएंगे. जबकि इसके जरिए करण जौहर के जुड़वा बच्चे भी टीवी डेब्यू करने वाले हैं.

'कॉफी विद करण 9' के आखिरी एपिसोड के गेस्ट होंगे शाहरुख

करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण की शुरुआत साल 2004 में हुई थी. गौरतलब है कि इसके पहले गेस्ट भी शाहरुख खान बने थे. उनके साथ दिग्गज एक्ट्रेस काजोल भी शो में पहुंची थीं. वहीं अब आखिरी गेस्ट भी शाहरुख खान बनने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख ने एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है.

पिता करण जौहर के शो से टीवी डेब्यू करेंगे यश और रूही जौहर

रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि शाहरुख खान वाले एपिसोड में करण जौहर के दोनों बच्चे बेटी रूही और बेटे यश भी दिखाई देंगे. वो अपने पिता के शो के जरिए शाहरुख खान के साथ टीवी डेब्यू करेंगे. ये पल न सिर्फ करण और उनके शो के लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए एक यादगार पल बन जाएगा.

2017 में हुआ था करण जौहर के जुड़वा बच्चो का जन्म

करण जौहर का जन्म दिग्गज फिल्ममेकर यश जौहर और हीरू जौहर के घर 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ था. 54 वर्षीय करण ने अब तक शादी नहीं की है. हालांकि फिर भी वो दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. बता दें कि करण के जुड़वा बच्चों का जन्म साल 2017 में सरोगेसी के जरिए हुआ था. सरोगेसी के जरिए करण जौहर ने अपने पिता बनने के सपने को पूरा किया था. उन्होंने बेटी का नाम रूही और बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा था.

कहां और कब आता है 'कॉफी विद करण सीजन 9'

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' की शुरुआत 14 अक्टूबर 2026 से हुई थी. अब तक इसके चार एपिसोड आ चुके हैं. ये शो हर बुधवार शाम को जियोहॉट स्टार पर आता है.