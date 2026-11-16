4 साल से शिखर धवन की बेटे से नहीं हुई बात, पत्नी सोफी की तारीफ में कहा ये

क्रिकेटर शिखर धवन ने फिल्म 'डबल एक्सएल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. शिखर धवन ने 2026 में आयरलैंड की सोफी शाइन से शादी की थी. हाल ही में उन्होंने अपने घर का टूर भी दिया. शिखर धवन की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा में रहती है. अब शिखर ने बताया कि पिछले चार साल से उनकी बेटे से बात नहीं हुई है.

बता दें कि सोफी से पहले शिखर की शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी. दोनों की शादी 2012 में हुई थी. उन्हें इस शादी से एक बेटा भी है. शिखर का बेटा शिखर के साथ नहीं रहता है. 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. कोर्ट ने शिखर को बेटे की पर्मानेंट कस्टडी नहीं दी थी लेकिन विजिटिंग राइट्स दिए थे और वीडियो कॉल्स पर बात करने की परमिशन भी दी थी. लेकिन शिखर अपने बेटे से बात नहीं कर पाते हैं. वो अपने बेटे को काफी मिस करते हैं.

बेटे को लेकर शिखर धवन ने किया रिएक्ट

कर्ली टेल्स संग बातचीत में शिखर ने कहा, 'मैं ब्लॉक किए गए नंबर पर उसे टेक्स्ट करता हूं. मैं मेनिफेस्ट करता हूं कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए.'

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पत्नी सोफी की शिखर ने की तारीफ

इसके अलावा शिखर ने सोफी संग रिश्ते पर बात की. उन्होंने कहा, 'सेपरेशन के बाद जब मैं 3-4 साल अकेला था तो मैंने काफी एंजॉय किया. हालांकि, सोफी जब से मेरी जिंदगी में आई है, तो मेरी लाइफ में स्टेब्लिटी आ गई है. मेरा रुटीन अच्छे के लिए बदल गया है. मैं डिसिप्लिन्ड हो गया हूं और शांति से अपनी जिंदगी जी रहा हूं.'

बता दें कि आयशा से अलग होने के बाद शिखर ने सोचा था कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगे लेकिन जब वो सोफी से दुबई में मिले तो उनका नजरिया बदल गया. फिर कुछ समय डेट करने के बाद शिखर धवन और सोफी ने शादी कर ली थी.