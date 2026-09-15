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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या काम से रिटायरमेंट ले रहे हैं अमिताभ बच्चन? बिग बी ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच

क्या काम से रिटायरमेंट ले रहे हैं अमिताभ बच्चन? बिग बी ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच

अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह काम से रिटायर नहीं हो रहे हैं. उन्होंने क्लियर कि उनकी पिछली पोस्ट में ‘रिटायर’ का मतलब सोने से था.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: निशा शर्मा |  Updated at : 15 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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सेलेब्स की एक-एक बात और मूवमेंट पर फैंस की पैनी नजर रहती है, कभी-कभी तो उनके द्वारा कही गई छोटी सी बात को समझे बिना ही बात का बतंगड़ बना दिया जाता है. इसी बीच, मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट की उड़ रही अफवाहों के बीच साफ किया कि रिटारमेंट लेने का उनका कोई प्लान नहीं है.

रिटायरमेंट की अफवाहों पर अमिताभ ने दी सफाई
दरअसल, मेगास्टार के हालिया ब्लॉग पोस्ट के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि वे अपने काम से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिस पर साफाई देते हुए मेगास्टार ने फिर से ब्लॉग पोस्ट किया और अपनी पहले की बात को स्पष्ट किया.

उन्होंने लिखा, "नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं, अंग्रेजी में इसका मतलब है कि मैं अब सोने जा रहा हूं और आपको वहां आने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है." दरअसल, दिग्गज अभिनेता के पिछले ब्लॉग को कुछ लोगों ने इस तरह से लिया था कि वे रिटायरमेंट पर विचार कर सकते हैं.

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पिछली पोस्ट से शुरू हुई थी रिटायरमेंट की चर्चा
उस खास पोस्ट में, अमिताभ बच्चन ने लिखा था कि कैसे उनकी कुछ ब्लॉग एंट्री को अक्सर गलत समझा जाता है और जिस तरह से उनके शब्दों का मतलब निकाला जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, उस पर मजाक उड़ाया जाता है. उन्होंने पोस्ट को 'और मैं रिटायर हो गया' शब्दों के साथ खत्म किया, जिससे बाद में यह अंदाजा लगने लगा कि क्या वह अपने करियर की बात कर रहे थे.

अपनी लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि रिटायर का इस्तेमाल सोने के लिए किया जा रहा था, न कि एक्टिंग या अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स से दूर जाने के लिए.

केबीसी 18 होस्ट कर रहे हैं अमिताभ

बता दें कि अमिताभ बच्चन अभी 'कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन' होस्ट कर रहे हैं, जिससे वह दो दशक से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं. यह शो पहली बार वर्ष 2000 में शुरू हुआ था, जिसमें अमिताभ बच्चन ने होस्ट का रोल निभाया था और इस क्विज शो को इंडियन टेलीविजन की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में से एक बना दिया था.

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Published at : 15 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachan
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