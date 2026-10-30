ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ईठा' में मर्चेंट बनकर छाएंगे रणदीप हुड्डा, श्रद्धा कपूर की फिल्म से फर्स्ट लुक आया सामने

'ईठा' में मर्चेंट बनकर छाएंगे रणदीप हुड्डा, श्रद्धा कपूर की फिल्म से फर्स्ट लुक आया सामने

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' से एक्टर रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सामने आया है. वो फिल्म में मर्चेंट का किरदार निभाएंगे. उनका ये लुक दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म से एक्टर रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है.

फिल्म 'ईठा' के मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च से पहले एक नया पोस्टर जारी कर रणदीप हुड्डा के किरदार मर्चेंट से दर्शकों को रूबरू कराया है. इस बायोपिक ड्रामा में एक्टर अन्ना सावंत मर्चेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के पति थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट
'यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट
बॉलीवुड
महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी', मंदिर दर्शन पर फतवे और ट्रोलिंग पर सारा अली खान का करारा जवाब
महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी', ट्रोलिंग पर सारा का करारा जवाब
बॉलीवुड
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई, अब हैं इतने करोड़ की मालकिन
अनन्या ने एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई, अब हैं इतने करोड़ की मालकिन

रणदीप हुड्डा के किरदार से उठा पर्दा
मेकर्स ने इंस्टाग्राम ने रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक शेयर किया है. पोस्टर में रणदीप व्हाइट शर्ट पहने अपनी मूंछ को ताव देते नजर आए. वहीं, बैकग्राउंड में श्रद्धा कपूर की भी झलक देखने को मिली.

मेकर्स ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ईठा के दिल पर राज करने आ रहे हैं मर्चेंट. ईठा का ट्रेलर कल रिलीज होगा. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सामने आते ही दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. लोगों को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है.

आज रिलीज होगा ट्रेलर
वहीं, इससे पहले 'ईठा' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एलान किया कि फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एक झलक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बिखरेगा जलवा इस शुक्रवार. इस शुक्रवार 'ईठा का ट्रेलर आ रहा है'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

बता दें, फिल्म की कहानी विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी. वो विठाबाई नारायणगांवकर के किरदार में जलवा बिखेरेंगी. 

कब रिलीज होगी 'ईठा'?
फिल्म में मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता और दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर भी नजर आएंगे हैं. ये फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Randeep Hooda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट
'यह मूर्खों की दुनिया है...', सुबह-सुबह ऋतिक रोशन ने लिखा अजीबोगरीब पोस्ट
बॉलीवुड
महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी', मंदिर दर्शन पर फतवे और ट्रोलिंग पर सारा अली खान का करारा जवाब
महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी', ट्रोलिंग पर सारा का करारा जवाब
बॉलीवुड
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई, अब हैं इतने करोड़ की मालकिन
अनन्या ने एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई, अब हैं इतने करोड़ की मालकिन
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
इंडिया
क्या जेल से नहीं निकल पाएंगे आजम खान? ED ने उठाया बड़ा कदम
क्या जेल से नहीं निकल पाएंगे आजम खान? ED ने उठाया बड़ा कदम
इंडिया
'सौरव दास के बैकग्राउंड की हो जांच', हाई कोर्ट में याचिका पर CJP नेता को नोटिस
'सौरव दास के बैकग्राउंड की हो जांच', हाई कोर्ट में याचिका पर CJP नेता को नोटिस
शिक्षा
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
टेक्नोलॉजी
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget