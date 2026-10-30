'ईठा' में मर्चेंट बनकर छाएंगे रणदीप हुड्डा, श्रद्धा कपूर की फिल्म से फर्स्ट लुक आया सामने

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म से एक्टर रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है.

फिल्म 'ईठा' के मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च से पहले एक नया पोस्टर जारी कर रणदीप हुड्डा के किरदार मर्चेंट से दर्शकों को रूबरू कराया है. इस बायोपिक ड्रामा में एक्टर अन्ना सावंत मर्चेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के पति थे.

रणदीप हुड्डा के किरदार से उठा पर्दा

मेकर्स ने इंस्टाग्राम ने रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक शेयर किया है. पोस्टर में रणदीप व्हाइट शर्ट पहने अपनी मूंछ को ताव देते नजर आए. वहीं, बैकग्राउंड में श्रद्धा कपूर की भी झलक देखने को मिली.

मेकर्स ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ईठा के दिल पर राज करने आ रहे हैं मर्चेंट. ईठा का ट्रेलर कल रिलीज होगा. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.'

View this post on Instagram A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सामने आते ही दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. लोगों को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है.

आज रिलीज होगा ट्रेलर

वहीं, इससे पहले 'ईठा' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एलान किया कि फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एक झलक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बिखरेगा जलवा इस शुक्रवार. इस शुक्रवार 'ईठा का ट्रेलर आ रहा है'.

View this post on Instagram A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

बता दें, फिल्म की कहानी विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी. वो विठाबाई नारायणगांवकर के किरदार में जलवा बिखेरेंगी.

कब रिलीज होगी 'ईठा'?

फिल्म में मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता और दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर भी नजर आएंगे हैं. ये फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.