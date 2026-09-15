लुक को पूरा करने के लिए नीता ने बालों में चोटी बनाई थी. उन्होंने ग्लैम मेकअप के साथ माथे पर लाल बिंदी लगाई, जो उनके पूरे ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी.