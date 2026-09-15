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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगणेश चतुर्थी पर 2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, सिल्क साड़ी में लगीं गजब

गणेश चतुर्थी पर 2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, सिल्क साड़ी में लगीं गजब

नीता अंबानी अपने रॉयल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वहीं, गणेश चतुर्थी पर भी उनका शादी लुक देखने को मिला. बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचीं नीता ने अपने खूबसूरत लुक से सबका ध्यान खींच लिया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Sep 2026 11:55 AM (IST)
नीता अंबानी अपने रॉयल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वहीं, गणेश चतुर्थी पर भी उनका शादी लुक देखने को मिला. बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचीं नीता ने अपने खूबसूरत लुक से सबका ध्यान खींच लिया.

गणेश चतुर्थी के मौके पर नीता अंबानी का बेहद ही खूबसूरत अंदाज देखने को मिला. एंटीलिया के राजा के गणपति दर्शन के दौरान नीता अंबानी खूबसूरत साड़ी और हैवी नेकलेस में नजर आईं. उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये शाही लुक खूब चर्चा में हैं.

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हमेशा की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर नीता अंबानी ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.
हमेशा की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर नीता अंबानी ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.
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नीता अंबानी ने ऑरेंज, फ्यूशिया पिंक और मैजेंटा कलर के खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाली सिल्क साड़ी पहनी थी.
नीता अंबानी ने ऑरेंज, फ्यूशिया पिंक और मैजेंटा कलर के खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाली सिल्क साड़ी पहनी थी.
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उनके लुक की सबसे खास चीज उनका हैवी नेकलेस था, जो पूरे गले और कंधों को कवर कर रहा था. इस गोल्डन नेकलेस को पहन उन्होंने अपने लुक में चार चांद लगा दिए.
उनके लुक की सबसे खास चीज उनका हैवी नेकलेस था, जो पूरे गले और कंधों को कवर कर रहा था. इस गोल्डन नेकलेस को पहन उन्होंने अपने लुक में चार चांद लगा दिए.
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नीता अंबानी ने अपने लुक को खूबसूरत डिजाइन वाले गोल्ड ईयररिंग्स के साथ पूरा किया. उन्होंने हाथों में मैचिंग गोल्ड चूड़ियां और कई स्टेटमेंट रिंग्स भी पहनी थीं.
नीता अंबानी ने अपने लुक को खूबसूरत डिजाइन वाले गोल्ड ईयररिंग्स के साथ पूरा किया. उन्होंने हाथों में मैचिंग गोल्ड चूड़ियां और कई स्टेटमेंट रिंग्स भी पहनी थीं.
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उनके हाथ में पोटली स्टाइल बैग भी था, जिस पर गोल्डन कढ़ाई और चमकदार डिजाइन नजर आ रही थी.
उनके हाथ में पोटली स्टाइल बैग भी था, जिस पर गोल्डन कढ़ाई और चमकदार डिजाइन नजर आ रही थी.
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लुक को पूरा करने के लिए नीता ने बालों में चोटी बनाई थी. उन्होंने ग्लैम मेकअप के साथ माथे पर लाल बिंदी लगाई, जो उनके पूरे ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी.
लुक को पूरा करने के लिए नीता ने बालों में चोटी बनाई थी. उन्होंने ग्लैम मेकअप के साथ माथे पर लाल बिंदी लगाई, जो उनके पूरे ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी.
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नीता अंबानी ने पैपराजी को जमकर पोज भी दिए हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
नीता अंबानी ने पैपराजी को जमकर पोज भी दिए हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 15 Sep 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Nita Ambani

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