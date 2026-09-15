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गणेश चतुर्थी पर 2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, सिल्क साड़ी में लगीं गजब
नीता अंबानी अपने रॉयल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वहीं, गणेश चतुर्थी पर भी उनका शादी लुक देखने को मिला. बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचीं नीता ने अपने खूबसूरत लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
गणेश चतुर्थी के मौके पर नीता अंबानी का बेहद ही खूबसूरत अंदाज देखने को मिला. एंटीलिया के राजा के गणपति दर्शन के दौरान नीता अंबानी खूबसूरत साड़ी और हैवी नेकलेस में नजर आईं. उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये शाही लुक खूब चर्चा में हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 11:47 AM (IST)
Tags :Nita Ambani
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