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आमिर खान-गौरी का पहला करवा चौथ, पत्नी का हाथ थामे दिखे, देखिए Photos
Aamir Khan Gauri first Karwa Chauth: आमिर खान और गौरी स्प्रैट का इस साल पहला करवा चौथ था और इस खास मौके पर कपल को भी अनिल कपूर के घर पर देखा गया.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपना पहला करवा चौथ मनाया. अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में कपल भी पहुंचा और इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए.
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Published at : 29 Oct 2026 11:01 PM (IST)
Tags :Aamir Khan
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