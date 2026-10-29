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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआमिर खान-गौरी का पहला करवा चौथ, पत्नी का हाथ थामे दिखे, देखिए Photos

आमिर खान-गौरी का पहला करवा चौथ, पत्नी का हाथ थामे दिखे, देखिए Photos

Aamir Khan Gauri first Karwa Chauth: आमिर खान और गौरी स्प्रैट का इस साल पहला करवा चौथ था और इस खास मौके पर कपल को भी अनिल कपूर के घर पर देखा गया.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 29 Oct 2026 11:03 PM (IST)
Aamir Khan Gauri first Karwa Chauth: आमिर खान और गौरी स्प्रैट का इस साल पहला करवा चौथ था और इस खास मौके पर कपल को भी अनिल कपूर के घर पर देखा गया.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपना पहला करवा चौथ मनाया. अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में कपल भी पहुंचा और इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए.

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61 साल के आमिर खान ने इसी साल गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की है और इस लिहाज से कपल का ये पहला करवा चौथ था.
61 साल के आमिर खान ने इसी साल गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की है और इस लिहाज से कपल का ये पहला करवा चौथ था.
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अनिल कपूर के घर पहुंचने के बाद आमिर और गौरी ने पैप्स को पोज भी दिए. दोनों के बीच कमाल का बॉन्ड देखने के लिए मिला. इनकी जोड़ी मेड फोर इच अदर लगी.
अनिल कपूर के घर पहुंचने के बाद आमिर और गौरी ने पैप्स को पोज भी दिए. दोनों के बीच कमाल का बॉन्ड देखने के लिए मिला. इनकी जोड़ी मेड फोर इच अदर लगी.
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फर्स्ट करवा चौथ पर आमिर खान और गौरी का शानदार लुक भी देखने के लिए मिला. इस दौरान आमिर को कुर्ता और चप्पल में देखा गया. वो सादगी भरे लुक में छा गए.
फर्स्ट करवा चौथ पर आमिर खान और गौरी का शानदार लुक भी देखने के लिए मिला. इस दौरान आमिर को कुर्ता और चप्पल में देखा गया. वो सादगी भरे लुक में छा गए.
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वहीं, करवा चौथ सेलिब्रेशन में गौरी का भी शानदार लुक देखने के लिए मिला, इस दौरान उन्होंने शरारे स्टाइल वाला पर्पल कलर का लहंगा कैरी किया था और खुले बालों के साथ दुपट्टे के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
वहीं, करवा चौथ सेलिब्रेशन में गौरी का भी शानदार लुक देखने के लिए मिला, इस दौरान उन्होंने शरारे स्टाइल वाला पर्पल कलर का लहंगा कैरी किया था और खुले बालों के साथ दुपट्टे के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
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इस दौरान बॉलीवुड के इस फेवरेट कपल ने हाथों में हाथ पकड़कर पैप्स से फोटोज भी क्लिक कराई.
इस दौरान बॉलीवुड के इस फेवरेट कपल ने हाथों में हाथ पकड़कर पैप्स से फोटोज भी क्लिक कराई.
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आमिर खान इस दौरान गौरी को संभालते हुए भी नजर आए. दोनों की जोड़ी के साथ ही बॉन्डिंग की भी कमाल लगी.
आमिर खान इस दौरान गौरी को संभालते हुए भी नजर आए. दोनों की जोड़ी के साथ ही बॉन्डिंग की भी कमाल लगी.
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आपको बता दें कि गौरी और आमिर खान ने इसी साल 5 जुलाई को शादी की थी. जहां गौरी की ये दूसरी शादी है वहीं, आमिर की तीसरी है.
आपको बता दें कि गौरी और आमिर खान ने इसी साल 5 जुलाई को शादी की थी. जहां गौरी की ये दूसरी शादी है वहीं, आमिर की तीसरी है.
Published at : 29 Oct 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan

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