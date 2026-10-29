वहीं, करवा चौथ सेलिब्रेशन में गौरी का भी शानदार लुक देखने के लिए मिला, इस दौरान उन्होंने शरारे स्टाइल वाला पर्पल कलर का लहंगा कैरी किया था और खुले बालों के साथ दुपट्टे के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.