बॉलीवुड की उभरती हुईं अदाकारा अनन्या पांडे आज अपना 28वां जन्मदिन मना रही हैं. जाने-माने अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या ने अपना करियर करीब सात पहले शुरू किया था. अपने छोटे से करियर में ही वो काफी चर्चा में रही हैं. एक्ट्रेस ने अच्छी खासी दौलत भी कमाई है. आइए उनके बर्थडे पर आज जानते हैं कि आखिर एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं?

एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई

अनन्या पांडे का जन्म चंकी पांडे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भावना पांडे के घर 30 अक्टूबर 1998 को मुंबई में हुआ था. पिता के फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के चलते अनन्या ने भी एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया था. अनन्या ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई की. जबकि आगे की पढ़ाई से उन्होंने एक्ट्रेस बनने के लिए ब्रेक ले लिया था.

2019 में किया बॉलीवुड डेब्यू

अनन्या की सबसे पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (2012) है. इत्तेफाक देखिए कि एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू अपनी फेवरेट फिल्म के सीक्वल यानी 'स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर 2' से हुआ था. साल 2019 में रिलीज हुई इस मूवी में अनन्या ने वरुण धवन और तारा सुतारिया के साथ काम किया था. ये बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई.

ऐसा रहा अब तक का एक्टिंग करियर

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने के बाद अनन्या 'पति पत्नी और वो', 'खाली पीली', 'गहराइयां', 'लाइगर', 'ड्रीम गर्ल 2', 'खो गए हम कहां', 'केसरी चैप्टर 2', 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 'चांद मेरा दिल' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहीं. इनमें से गहराइयां और खो गए हम कहां ओटीटी पर रिलीज हुई थीं. हालांकि उन्हें अब तक खास पहचान नहीं मिल पाई है. अनन्या ने बड़े पर्दे के अलावा वेब सीरीज 'कॉल मी बे' में भी काम किया है.

कितनी अमीर हैं अनन्या पांडे?

द टाइम्स ऑफि इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या पांडे की टोटल नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए तीन करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. जबकि एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 60 लाख रुपये तक लेती हैं. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें लैंड रोवर रेंज रोवर, स्कोडा कोडियाक, ऑडी ए8 एल, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास शामिल हैं.