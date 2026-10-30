ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनन्या पांडे ने एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई, अब हैं इतने करोड़ की मालकिन

अनन्या पांडे ने एक्ट्रेस बनने के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई, अब हैं इतने करोड़ की मालकिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आज अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर उनकी फिल्मों और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Oct 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की उभरती हुईं अदाकारा अनन्या पांडे आज अपना 28वां जन्मदिन मना रही हैं. जाने-माने अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या ने अपना करियर करीब सात पहले शुरू किया था. अपने छोटे से करियर में ही वो काफी चर्चा में रही हैं. एक्ट्रेस ने अच्छी खासी दौलत भी कमाई है. आइए उनके बर्थडे पर आज जानते हैं कि आखिर एक्ट्रेस कितनी अमीर हैं?

एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के
विनोद मेहरा: 3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी
बॉलीवुड
Box Office: थर्सडे को 'जेलर 2' की घटी कमाई, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई, थक गई 'दृश्यम 3', जानें- कलेक्शन
थर्सडे को 'जेलर 2' की घटी कमाई, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई, थक गई 'दृश्यम 3'
बॉलीवुड
रिलीज से पहले धूम मचा रही 'रामायण', 3 लाख से ज्यादा बिक गए टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
रिलीज से पहले ही धूम मचा रही 'रामायण', ए़डवांस बुकिंग का कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जेलर 2' की कमाई 15वें दिन घटी कमाई , जानें- अब तक कितना कमा डाला मुनाफा?
'जेलर 2' की कमाई 15वें दिन घटी कमाई , जानें- अब तक कितना कमा डाला मुनाफा?

अनन्या पांडे का जन्म चंकी पांडे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भावना पांडे के घर 30 अक्टूबर 1998 को मुंबई में हुआ था. पिता के फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के चलते अनन्या ने भी एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया था. अनन्या ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई की. जबकि आगे की पढ़ाई से उन्होंने एक्ट्रेस बनने के लिए ब्रेक ले लिया था.

2019 में किया बॉलीवुड डेब्यू

अनन्या की सबसे पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (2012) है. इत्तेफाक देखिए कि एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू अपनी फेवरेट फिल्म के सीक्वल यानी 'स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर 2' से हुआ था. साल 2019 में रिलीज हुई इस मूवी में अनन्या ने वरुण धवन और तारा सुतारिया के साथ काम किया था. ये बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई.

ऐसा रहा अब तक का एक्टिंग करियर

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने के बाद अनन्या 'पति पत्नी और वो', 'खाली पीली', 'गहराइयां', 'लाइगर', 'ड्रीम गर्ल 2', 'खो गए हम कहां', 'केसरी चैप्टर 2', 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 'चांद मेरा दिल' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहीं. इनमें से गहराइयां और खो गए हम कहां ओटीटी पर रिलीज हुई थीं. हालांकि उन्हें अब तक खास पहचान नहीं मिल पाई है. अनन्या ने बड़े पर्दे के अलावा वेब सीरीज 'कॉल मी बे' में भी काम किया है.

कितनी अमीर हैं अनन्या पांडे?

द टाइम्स ऑफि इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या पांडे की टोटल नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए तीन करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. जबकि एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 60 लाख रुपये तक लेती हैं. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें लैंड रोवर रेंज रोवर, स्कोडा कोडियाक, ऑडी ए8 एल, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास शामिल हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Ananya Panday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के
विनोद मेहरा: 3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी
बॉलीवुड
Box Office: थर्सडे को 'जेलर 2' की घटी कमाई, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई, थक गई 'दृश्यम 3', जानें- कलेक्शन
थर्सडे को 'जेलर 2' की घटी कमाई, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई, थक गई 'दृश्यम 3'
बॉलीवुड
रिलीज से पहले धूम मचा रही 'रामायण', 3 लाख से ज्यादा बिक गए टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
रिलीज से पहले ही धूम मचा रही 'रामायण', ए़डवांस बुकिंग का कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जेलर 2' की कमाई 15वें दिन घटी कमाई , जानें- अब तक कितना कमा डाला मुनाफा?
'जेलर 2' की कमाई 15वें दिन घटी कमाई , जानें- अब तक कितना कमा डाला मुनाफा?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूटान में ग्लेशियल झील फटी, तबाही का खतरा! बंगाल के संकोश तट पर हाई अलर्ट
भूटान में ग्लेशियल झील फटी, तबाही का खतरा! बंगाल के संकोश तट पर हाई अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
इंडिया
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
इंडिया
INDIA गठबंधन की रैली से पहले दिल्ली में भारी सुरक्षा, CAPF की 270 कंपनियां तैनात
INDIA गठबंधन की रैली से पहले दिल्ली में भारी सुरक्षा, CAPF की 270 कंपनियां तैनात
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget