रकुल प्रीत सिंह, हिना खान से शिल्पा शेट्टी तक, बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस पर चढ़ा करवाचौथ का रंग

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर वह रेड कलर का सूट पहने नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने सोलह शृंगार के साथ अपना लुक पूरा किया. रोहन ठक्कर के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.