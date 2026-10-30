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रकुल प्रीत सिंह, हिना खान से शिल्पा शेट्टी तक, बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस पर चढ़ा करवाचौथ का रंग
बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस ने धूमधाम से करवाचौथ मनाया. किसी ने हाथों में पति के नाम की मेहंदी रचाई तो किसी ने सोलह शृंगार किया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
29 अक्टूबर को देशभर में करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी की हसीनाएं भी सज-धजकर करवाचौथ के रंग में रंगी नजर आईं. शिल्पा शेट्टी, रकुल प्रीत सिंह से लेकर हिना खान और अंकिता लोखंडे तक ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. अब इन एक्ट्रेसेस की करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 08:44 AM (IST)
Tags :Karwa Chauth 2026
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