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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरकुल प्रीत सिंह, हिना खान से शिल्पा शेट्टी तक, बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस पर चढ़ा करवाचौथ का रंग

रकुल प्रीत सिंह, हिना खान से शिल्पा शेट्टी तक, बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस पर चढ़ा करवाचौथ का रंग

बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस ने धूमधाम से करवाचौथ मनाया. किसी ने हाथों में पति के नाम की मेहंदी रचाई तो किसी ने सोलह शृंगार किया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 30 Oct 2026 08:44 AM (IST)
बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस ने धूमधाम से करवाचौथ मनाया. किसी ने हाथों में पति के नाम की मेहंदी रचाई तो किसी ने सोलह शृंगार किया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

29 अक्टूबर को देशभर में करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी की हसीनाएं भी सज-धजकर करवाचौथ के रंग में रंगी नजर आईं. शिल्पा शेट्टी, रकुल प्रीत सिंह से लेकर हिना खान और अंकिता लोखंडे तक ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. अब इन एक्ट्रेसेस की करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

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कॉमेडियन भारती सिंह ने भी पति हर्ष लिंबाचिया के साथ करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर भारती रेड कलर के सूट में नजर आईं. उन्होंने चांद देखने और पूजा करने के बाद अपना व्रत खोला.
कॉमेडियन भारती सिंह ने भी पति हर्ष लिंबाचिया के साथ करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर भारती रेड कलर के सूट में नजर आईं. उन्होंने चांद देखने और पूजा करने के बाद अपना व्रत खोला.
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चंकी पांडे और भावना पांडे ने भी धूमधाम से करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस दौरान भावना येलो सूट पहने नजर आईं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
चंकी पांडे और भावना पांडे ने भी धूमधाम से करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस दौरान भावना येलो सूट पहने नजर आईं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
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रकुल प्रीत सिंह ने भी अपने पति जैकी भगनानी के साथ करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस दौरान एक्ट्रेस रेड सूट पहने नजर आईं. मांग में सिंदूर, कानों में बड़े-बड़े झुमके और हाथों में चूड़ियां पहने रकुल बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनके ट्रेडिशनल लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा.
रकुल प्रीत सिंह ने भी अपने पति जैकी भगनानी के साथ करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस दौरान एक्ट्रेस रेड सूट पहने नजर आईं. मांग में सिंदूर, कानों में बड़े-बड़े झुमके और हाथों में चूड़ियां पहने रकुल बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनके ट्रेडिशनल लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा.
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हिना खान ने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगाई. पिंक साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बालों में गजरा सजाए हिना बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
हिना खान ने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्होंने हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगाई. पिंक साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बालों में गजरा सजाए हिना बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी अपनी पत्नी प्रीति किशन शुक्ला के साथ करवाचौथ का त्योहार मनाया. दोनों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर करवाचौथ की पूजा की और सभी रस्में निभाईं. इसके बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति ने अपना व्रत खोला.
बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी अपनी पत्नी प्रीति किशन शुक्ला के साथ करवाचौथ का त्योहार मनाया. दोनों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर करवाचौथ की पूजा की और सभी रस्में निभाईं. इसके बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति ने अपना व्रत खोला.
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टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने भी अपने पति विक्की जैन के साथ धूमधाम से करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस खास मौके पर अंकिता रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई और सोलह शृंगार कर अपने लुक को पूरा किया.
टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने भी अपने पति विक्की जैन के साथ धूमधाम से करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस खास मौके पर अंकिता रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई और सोलह शृंगार कर अपने लुक को पूरा किया.
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अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर वह रेड कलर का सूट पहने नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने सोलह शृंगार के साथ अपना लुक पूरा किया. रोहन ठक्कर के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर वह रेड कलर का सूट पहने नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने सोलह शृंगार के साथ अपना लुक पूरा किया. रोहन ठक्कर के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने भी करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस दौरान ताहिरा रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं, आयुष्मान क्रीम कलर के कुर्ता-पायजामे में नजर आए. वो प्यार से ताहिरा को निहारते दिखे.
आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने भी करवाचौथ का त्योहार मनाया. इस दौरान ताहिरा रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं, आयुष्मान क्रीम कलर के कुर्ता-पायजामे में नजर आए. वो प्यार से ताहिरा को निहारते दिखे.
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कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने भी शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने पति स्टेबिन बेन के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में दोनों साथ में प्यारे-प्यारे पोज देते नजर आए. कपल की इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने भी शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने पति स्टेबिन बेन के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में दोनों साथ में प्यारे-प्यारे पोज देते नजर आए. कपल की इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
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शिल्पा शेट्टी भी करवाचौथ के रंग में रंगी नजर आईं. शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा ने एक-दूसरे के लिए व्रत रखा. इस खास मौके पर शिल्पा सोलह शृंगार किए नजर आईं. दोनों ने एक-दूसरे को पानी पिलाकर अपना व्रत खोला.
शिल्पा शेट्टी भी करवाचौथ के रंग में रंगी नजर आईं. शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा ने एक-दूसरे के लिए व्रत रखा. इस खास मौके पर शिल्पा सोलह शृंगार किए नजर आईं. दोनों ने एक-दूसरे को पानी पिलाकर अपना व्रत खोला.
Published at : 30 Oct 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Karwa Chauth 2026

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