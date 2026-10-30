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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिंग खान की बेगम का करवा चौथ लुक वायरल, शरारा में गौरी खान लगीं खूबसूरत

किंग खान की बेगम का करवा चौथ लुक वायरल, शरारा में गौरी खान लगीं खूबसूरत

करवाचौथ के मौके पर अनिल कपूर और सुनीता ने खास पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई फिल्मी सितारें पहुंचे. किंग खान की बेगम गौरी खान भी यहां पहुंची और अपनी खूबसूरती से इस पार्टी में चार चांद लगा दिए.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Oct 2026 10:33 AM (IST)
करवाचौथ के मौके पर अनिल कपूर और सुनीता ने खास पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई फिल्मी सितारें पहुंचे. किंग खान की बेगम गौरी खान भी यहां पहुंची और अपनी खूबसूरती से इस पार्टी में चार चांद लगा दिए.

करवा चौथ पर अनिल कपूर और सुनीता कपूर की पार्टी में पहुंचीं गौरी खान का लुक वायरल हो रहा है. स्काई ब्लू फ्लोरल शरारा-सूट, मैचिंग दुपट्टे और मिनिमल ज्वेलरी में किंग खान की बेगम बेहद खूबसूरत लगीं.

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गौरी खान हाल ही में कपूर फैमिली द्वारा आयोजित करवाचौथ पार्टी में पहुंची. उन्होंने इस पार्टी में पति शाहरुख खान के बिना ही हिस्सा लिया.
गौरी खान हाल ही में कपूर फैमिली द्वारा आयोजित करवाचौथ पार्टी में पहुंची. उन्होंने इस पार्टी में पति शाहरुख खान के बिना ही हिस्सा लिया.
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गौरी खान के इस फेस्टिव लुक ने महफिल लूट ली. सिंपल होने के बावजूद वो इस लुक में कहर ढा रही हैं. उनका करवाचौथ लुक सामने आते ही वायरल हो गया है.
गौरी खान के इस फेस्टिव लुक ने महफिल लूट ली. सिंपल होने के बावजूद वो इस लुक में कहर ढा रही हैं. उनका करवाचौथ लुक सामने आते ही वायरल हो गया है.
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गौरी खान ने पेस्टल शेड का फ्लोरल प्रिंटेड शरारा-सूट पहना है, जिसके बॉर्डर पर जरी का वर्क है. स्काई ब्लू कलर उन पर खूब फब रहा है.
गौरी खान ने पेस्टल शेड का फ्लोरल प्रिंटेड शरारा-सूट पहना है, जिसके बॉर्डर पर जरी का वर्क है. स्काई ब्लू कलर उन पर खूब फब रहा है.
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सूट के साथ उन्होंने नेट का मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है, जिसका हेवी बॉर्डर उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है. ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने सिल्वर कलर की रिंग और इयरिंग्स पहने हैं.
सूट के साथ उन्होंने नेट का मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है, जिसका हेवी बॉर्डर उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है. ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने सिल्वर कलर की रिंग और इयरिंग्स पहने हैं.
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उन्होंने इस सूट के साथ उन्होंने बालों को बीच से पार्ट करके खुला छोड़ा है. माथे पर गोल बिंदी लगाई है, जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही है.
उन्होंने इस सूट के साथ उन्होंने बालों को बीच से पार्ट करके खुला छोड़ा है. माथे पर गोल बिंदी लगाई है, जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही है.
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उन्होंने हाथों में एक खूबसूरत मिनी हैंडबेग कैरी किया है. उनका ये बैग उनके आउटफिट से मैच कर रहा है, जिससे उनका ओवरॉल लुक ग्रेसफुल बना हुआ है.
उन्होंने हाथों में एक खूबसूरत मिनी हैंडबेग कैरी किया है. उनका ये बैग उनके आउटफिट से मैच कर रहा है, जिससे उनका ओवरॉल लुक ग्रेसफुल बना हुआ है.
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अनिल कपूर और सुनीता कपूर की पार्टी में और भी कई सितारे सज-धज कर पहुंचे. सभी के लु्क्स एक से बढ़कर एक रहे.
अनिल कपूर और सुनीता कपूर की पार्टी में और भी कई सितारे सज-धज कर पहुंचे. सभी के लु्क्स एक से बढ़कर एक रहे.
Published at : 30 Oct 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Gauri Khan

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