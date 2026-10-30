किंग खान की बेगम का करवा चौथ लुक वायरल, शरारा में गौरी खान लगीं खूबसूरत

सूट के साथ उन्होंने नेट का मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है, जिसका हेवी बॉर्डर उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है. ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने सिल्वर कलर की रिंग और इयरिंग्स पहने हैं.