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किंग खान की बेगम का करवा चौथ लुक वायरल, शरारा में गौरी खान लगीं खूबसूरत
करवाचौथ के मौके पर अनिल कपूर और सुनीता ने खास पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई फिल्मी सितारें पहुंचे. किंग खान की बेगम गौरी खान भी यहां पहुंची और अपनी खूबसूरती से इस पार्टी में चार चांद लगा दिए.
करवा चौथ पर अनिल कपूर और सुनीता कपूर की पार्टी में पहुंचीं गौरी खान का लुक वायरल हो रहा है. स्काई ब्लू फ्लोरल शरारा-सूट, मैचिंग दुपट्टे और मिनिमल ज्वेलरी में किंग खान की बेगम बेहद खूबसूरत लगीं.
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Published at : 30 Oct 2026 10:33 AM (IST)
Tags :Gauri Khan
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