अंबानी परिवार ने हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़े भव्य अंदाज में गणपति बप्पा का स्वागत किया. हाल ही में गणेश उत्सव के लिए अंबानी परिवार ने अपने घर एंटीलिया में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए. हालांकि, इस पूरे जश्न में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने अपनी खूबसूरत अदाओं और शानदार क्लासिकल डांस से पूरी महफिल लूट ली.

गणपति बप्पा की भक्ति में डूबीं राधिका मर्चेंट

राधिका मर्चेंट ने गणपति बप्पा की भक्ति में बेहद खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंस दी. उन्होंने अपने क्लासिकल डांस से हर किसी का दिल जीत लिया.

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राधिका ने 'एकदंताय वक्रतुंडाय' भजन पर शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें उनके डांस मूव्स और एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान खींच लिया. ट्रेडिशनल अंदाज में सजी राधिका जब भक्ति में डूबी नजर आईं, तो उनकी पूरी परफॉर्मेंस बेहद ग्रेसफुल लगी. उनके चेहरे के भाव और डांस के दौरान किए गए एक्सप्रेशन भजन के भावों को बखूबी बयां कर रहे थे. राधिका की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस उनके डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया राधिका मर्चेंट का शानदार डांस

राधिका के इस डांस वीडियो को कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने राधिका की तारीफ करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आपके लिए कोरियोग्राफी करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है. स्टोक पार्क में आपकी वो प्यारी सी गुजारिश याद है, जब तुमने बताया था कि तुम डांस में वापस लौटने के लिए कितनी एक्साइटेड हो. परफॉर्मेंस के लिए गणेश चतुर्थी से बेहतर दिन और क्या हो सकता है. डांस के लिए तुम्हारा जुनून सच में तारीफ के काबिल है और तुम्हारा अनुशासन भी बहुत सराहनीय है. भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे.'

कैसा है राधिका मर्चेंट का लुक?

इस खास मौके पर राधिका मर्चेंट बेहद रॉयल और एलिगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का कस्टम गहरे ज्वेल पिंक और गोल्डन शेड का कांजीवरम आउटफिट पहना था.

ये खूबसूरत आउटफिट हाथ से बुने हुए कांजीवरम सिल्क से तैयार किया गया था, जिस पर गोल्ड जरी, एंटीक मारोड़ी एंब्रॉयडरी और बारीक जरदोजी का शानदार काम किया गया था. इसके साथ राधिका ने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया, जो उनके पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहा था.

बला की खूबसूरत लगीं राधिका मर्चेंट

खास बात ये थी कि इस आउटफिट को सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, बल्कि राधिका की क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था. इसके प्लीट्स और सिल्हूट को इस तरह तैयार किया गया था कि डांस के दौरान उनके हर मूवमेंट के साथ आउटफिट भी खूबसूरती से फ्लो करे. पारंपरिक कांजीवरम और मॉडर्न डिजाइन का ये खूबसूरत मेल राधिका के लुक को और खास बना रहा था.

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राधिका मर्चेंट ने ऐसे किया लुक को कंप्लीट

राधिका ने अपने पिंक और गोल्डन आउटफिट के साथ हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी की, जिसने उनके पूरे लुक को और रॉयल बना दिया. उन्होंने लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट ईयररिंग्स, मांग टीका और खूबसूरत कमरबंद पहना था. इसके साथ हाथों में चूड़ियां भी कैरी कीं, जो उनके क्लासिकल डांसर लुक को और निखार रही थीं. राधिका ने अपने बालों को करीने से स्टाइल करके उनमें फूल लगाए थे.

फूलों से सजा उनका हेयरस्टाइल उनके क्लासिकल लुक को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. वहीं, मेकअप की बात करें तो उन्होंने इसे ज्यादा हैवी न रखते हुए एलिगेंट और ग्लोइंग रखा. डिफाइंड आईज, सॉफ्ट बेस और हल्के मेकअप के साथ राधिका ने अपने आउटफिट और ज्वेलरी को ही अपने लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखा. राधिका की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

कौन हैं राधिका मर्चेंट?

राधिका मर्चेंट भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की पत्नी हैं. उनका जन्म 18 दिसंबर 1994 को हुआ था. वो मशहूर बिजनेसमैन विरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी हैं. राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में काम किया और फिलहाल अपने पिता की कंपनी एनकोर हेल्थकेयर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हैं. राधिका एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं और उन्होंने करीब 8 साल तक भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली है.

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